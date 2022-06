Desert Daze celebra 10 años en el sur de California

California.- Lake Perris, California.- El festival llamado “Desert Daze” anunció su alineación de artistas del 2022 para celebrar su décima entrega de arte y música en el sur de California.

Este año contará con un set de regreso de “Tame Impala”, que tuvo que cortar su actuación principal de 2018 cuando se desató una tormenta masiva.

Cuatro años después, presentarán su innovador segundo álbum, “Lonerism”, en su totalidad el fin de semana del décimo álbum de aniversario.

El llamado “oasis entre los festivales estadounidenses” y de “los más estéticamente agradables de Estados Unidos” se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 en Lake Perris, California.

En este evento también se contará con sets de regreso de los cabezas de cartel “Iggy Pop”, que actuarán su único espectáculo en Estados Unidos este año, y “King Gizzard and the Lizard Wizard”.

Otros artistas que se unirán a los cabezas de cartel en el transcurso de los tres días y noches del festival incluyen: Chicano Batman, The Marías, Sky Ferreira, Cortex, BADBADNOTGOOD, Boy Pablo, Perfume Genius, Reggie Watts, Aldous Harding, Men I Trust, Mild High Club, Viagra Boys, Cymande, Shannon and the Clams, Nation Of Language, Duster, Nilüfer Yanya, Show Me The Body, Daniel Rossen Of Grizzly Bear, Seun Kuti & Egypt 80, Surfbort, L.A. Witch, Automatic, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, The Paranoyds , JJUUJJUU, ZO, Surprise Chef, Lady Wray y muchos más.

Los terrenos estarán iluminados por una variedad de artistas de video e instalaciones de arte que incluyen obras de Tarik Barri, Mad Alchemy Liquid Light Show, Slim Reaper y más.

El artista multidisciplinario, Cristopher Cichocki, también regresa a la playa, curando la entrega de este año de The Sanctuary con recortes, Silent Servant, Kid 606 y más, así como la instalación de sonido inmersivo Circular Dimensions de Cichocki y sets de DJ de Nosaj Thing y Telefon Tel Aviv.

Al abrir los campamentos, “Desert Daze” invita a los visitantes con pases de campamento a explorar “The Outer Space, que contará con yoga matutino, baños de sonido y juegos nocturnos durante todo el fin de semana, incluida una noche adicional de entretenimiento el jueves 29 de septiembre para los campistas que se registren temprano.

Los pases de fin de semana, estacionamiento y pases para acampar estarán disponibles a partir de este jueves 16 de junio a las 10:00 horas, con precios de boletos a partir de 299 dólares para pases de fin de semana, con planes de pago disponibles.

Para obtener boletos e información adicional sobre “Desert Daze 2022”, se puede visitar su sitio web, https://desertdaze.org.