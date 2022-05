Backstreet Boys llega a San Diego

San Diego, California.- Luego de la presentación del grupo New Kids On the Block el pasado 26 de mayo en San Diego, ahora toca el turno a Backstreet Boys.

La banda, conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, se presentará este próximo 4 de junio en el North Island Credit Union Amphitheatre.

Los fanáticos podrán disfrutar de éxitos como “Everybody”, “I Want It That Way” y “Drowning” el próximo sábado a partir de las 19:30 horas.

Los boletos ya están disponibles a eventticketscenter.com, con precios que van desde los 29 hasta los 2 mil 400 dólares.