Avatar estaría llegando al Disneyland Resort en California

Los Ángeles, California.- Pandora es mucho más que lo que muestran las expediciones de las cintas de Avatar, es una experiencia que todos deben vivir y que ahora tiene la mira en Disneyland Resort.

La atracción, que por ahora está en Disney’s Animal Kingdom, tomará vuelo para llegar a tierras californianas, así lo dio a conocer Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

El CEO, aunque no utilizó la palabra atracción como tal, compartió esta noticia durante el webcast del primer trimestre fiscal 2023, donde dio a conocer las ganancias que registró la casa de Mickey Mouse.

Aún no hay muchos detalles

“Una experiencia de Avatar llegaría a Disneyland”, dijo, sin dar mayor detalle al respecto, por lo que habría que esperar a nuevos anuncios, justo dentro de la celebración de los 100 años de la compañía.

La noticia llega en buen momento, pues “Avatar: The Way of Water”, la última de la franquicia tiene el título de la cuarta película más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial.

La experiencia de Pandora, cuenta con tres atracciones dentro del parque, “Avatar Flight of Passage” y “Na’vi River Journey”.

Esta noticia en redes destacó tras el anuncio, más porque es una de las atracciones más fascinantes en Orlando, la pregunta será en qué zona de los parques en California estaría.

A partir del 15 de febrero en Disney California Adventure, los visitantes se encontrarán con Moon Girl de la nueva serie de Disney, “Moon Girl and Devil Dinosaur”. Foto: Cortesía

Nuevo personaje

Mientras Avatar está en la nube, el Disneyland Resort anunció que a partir del 15 de febrero en Disney California Adventure, los visitantes se encontrarán con Moon Girl de la nueva serie de Disney, “Moon Girl and Devil Dinosaur”.

Este personaje que debuta el 10 de febrero en Disney Channel y el 15 de febrero en Disney+ se une a los festejos del “Celebrate Soulfully”, una combinación de comida, entretenimiento y experiencias que destacan y celebran las historias afroamericanas.

La serie sigue las aventuras de Lunella Lafayette, una niña genio de 13 años y su T-Rex de diez toneladas, Devil Dinosaur, a quien accidentalmente trae a la ciudad de Nueva York.