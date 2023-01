Presentan nuevo espectáculo "World of Color ONE", en celebración de 100 aniversario de The Walt Disney Company

Anaheim, Ca.- Basta una sola onda para causar un gran impacto, esa es la filosofía de "World of Color ONE", el nuevo espectáculo de agua que se une a la celebración de 100 aniversario de The Walt Disney Company.

Dentro del Disney California Adventure, en el Paradise Pixar, las aguas danzantes visten el lago para realizar un vaiven de emociones por espacio de 25 minutos al caer la noche.

Al fin y al cabo, una onda puede generar una ola y una ola puede impulsar un océano de cambios" explicó Eduardo C, portavoz del parque.

Muchos de los personajes de Disney y Pixar se han atrevido a hacer olas y cambiar su mundo y eso es lo que se refleja a lo largo del show, donde sus historias son lo más importante, las cuales se combinan con movimientos y efectos especiales increíbles.

Los espectadores pueden disfrutar el legado narrativo que Walt Disney a través de "El rey león", "Moana", "Soul", " Star wars", "Los Vengadores", "Ratatouille" y más.