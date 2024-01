Anuncian nuevo lineamiento para festival de música en San Diego, CRSSD 2024

San Diego, California. - Una mezcla de diferentes géneros y tipos de música electrónica incluyendo a Black Coffee, Mochakk, Tale of Us, Armand Van Helden, WhoMadeWho, Little Dragon, Sango, y más, formarán parte del festival llamado CRSSD en su edición de primavera del 2024.

Los integrantes del colectivo llamado FNGRS CRSSD, anunciaron el nuevo lineamiento musical, este lunes, del festival solo para mayores de 21 años, que se realizará en el parque Waterfront en San Diego, el próximo 2 y 3 de marzo.

Desde su inicio en el 2015, el festival CRSSD ha creado un enclave único para la comunidad global de música electrónica en San Diego, y de acuerdo a sus organizadores “fomentando para conectar lo mejor y más brillante del mundo de los clubes en un entorno que personifica la estética bañada por el sol del sur de California, el evento es un pilar del calendario de festivales internacionales”.

CRSSD se hace cargo del exuberante y céntrico Waterfront Park junto a la bahía durante el día, con una serie de fiestas posteriores conocidas como “CRSSD After Dark” que abarca clubes, locales y espacios reformados en toda la ciudad.

Su cuidadosa selección lo convierte en el festival de destino ideal para cualquier apasionado de la música dance, la programación de primavera de 2024 de CRSSD es característicamente diversa y combina diferentes géneros y épocas de la música electrónica”, indicaron sus organizadores.

Además de las múltiples presentaciones musicales, CRSSD ofrece una selección de puestos de comida, decoración inmersiva y diseños de escenarios, y programación interactiva a través de su salón de tecnología musical y mercado de vinilos “CRSSD Lab”.

La venta general de boletos comienza el 12 de enero a las 12:00 horas a través del sitio web de https://www.crssdfest.com/.

Algunos de los artistas que se presentarán en CRSSD 2024

Armand Van Helden

Archie Hamilton

Astra Club

Beltran

Black Coffee

Dixon

DJ Heartstring

East End Dubs

Enzo Siragusa

GusGus (live)

Héctor Oaks b2b Tiga

Jan Blomqvist

Jeff Mills

Joe Kay b2b Jared Jackson

Joris Voorn

KASIA

KI/KI

Kruder & Dorfmeister

Ky William

Little Dragon

Loco Dice b2b Nic Fanciulli

Luuk Van Dijk

Maz

Mochakk

Nils Hoffmann

Red Axes (live)

Richie Hawtin

Roosevelt

Sally C

Sammy Virji

SANGO

SBTRKT

Simon Doty

Sofia Kourtesis

Tale Of Us

Toman

TRYM

WhoMadeWho

X CLUB.