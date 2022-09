Abrirá sus puertas una nueva tienda en Universal City Hollywood

Los Ángeles, California.- Bajo la mentalidad de “obtenlo antes de que se acabe”, Universal City Hollywood abre sus puertas a Universal Univrs, un local con artículos de Minions de Illumination, E.T. The Extra-Terrestrial y Jurassic Park de Universal Pictures así como los clásicos de Felix the Cat, Universal Monsters y más.

Esta tienda física, a un costado del parque Universal Studios, da vida a las marcas favoritas de muchos, y que ahora los creativos aprovechan las tendencias de la moda a través de sus productos.

La mercancía exclusiva se lanzará en cantidades limitadas; desde camisetas y sudaderas, hasta pants y gorras, bolsos de mano y patinetas con precios que van de 30 a 100 dólares.

Nuevos estilos y productos

La tienda tiene como objetivo lanzar nuevos estilos y productos en cantidades limitadas cada dos meses.

“Universal UNIVRS celebra a los fanáticos de hueso colorado y casuales que buscan productos sobresalientes inspirados en personajes y que estén influenciados por las tendencias de moda popular que se aprecian en todo el mundo”, comentó Vince Klaseus, presidente de Universal Products & Experiences a través de un comunicado.