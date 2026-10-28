Piden clausura de departamentos por presuntas irregularidades

Vecinos de Lomas de Agua Caliente exigen la clausura de un edificio multifamiliar en la calle Jazmines, por presuntas irregularidades en los permisos de construcción y el uso de suelo del predio l Foto: Cortesía

El representante legal de la asociación vecinal de Lomas de Agua Caliente expuso que el inmueble se construyó en un predio con uso de suelo unifamiliar y piden revisar los permisos otorgados.

Tijuana,B.C.-Vecinos de Lomas de Agua Caliente exigen la clausura de un edificio multifamiliar en la calle Jazmines, por presuntas irregularidades en los permisos de construcción y el uso de suelo del predio.

El abogado de la Asociación de Vecinos de Lomas de Agua Caliente, Sexta Sección, Hacienda Agua Caliente y Las Plazas, Juan Marcos Gutiérrez González, explicó que el lugar está registrado como habitacional unifamiliar desde 1991 aproximadamente.

Detalló que la empresa obtuvo inicialmente licencias para construir dos viviendas de 180 metros cuadrados cada una, pero posteriormente amplió los permisos a mil metros cuadrados por vivienda.

Sin embargo, explicó que el predio conservó el uso de suelo unifamiliar y que una vez terminada la construcción, la empresa solicitó cambiarlo a multifamiliar.

Gutiérrez González indicó que la Dirección de Administración Urbana (DAU) había rechazado ese cambio, pero el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal ordenó otorgarlo sin llamar a los vecinos como terceros interesados en el proceso.

Sostuvo que un amparo dejó sin efecto esa resolución y restableció la negativa al uso multifamiliar, por lo que actualmente está pendiente la ratificación de la sentencia.

Expuso que el desarrollo generaría impactos urbanos que no están siendo mitigados y la proliferación de construcciones similares que podría alterar el diseño urbano y rebasar la capacidad de la infraestructura de la zona.

Los vecinos se manifestaron el martes 27 de octubre y piden la clausura del inmueble y solicitaron una reunión con el alcalde Ismael Burgueño Ruiz para exponer las presuntas irregularidades del desarrollo inmobiliario.

Además de la clausura, la asociación pidió revisar a fondo los permisos y buscar la nulidad de los documentos que autorizaron el proyecto.