Vecinos de Ribera del Bosque limpian canal del arroyo Alamar ante riesgo de inundaciones

Adán, presidente de la privada Durazno, explicó que los habitantes intentaron prepararse mejor ante las precipitaciones, aunque la basura que llega de otras colonias dificulta sus esfuerzos. Foto: Lorena Salinas.

Habitantes retiraron basura y muebles de gran tamaño, pero pidieron maquinaria y mejoras en los accesos para prevenir nuevas afectaciones por las lluvias.

Tijuana, B.C.- Vecinos del fraccionamiento Ribera del Bosque realizaron este domingo labores de limpieza en la canalización del arroyo Alamar, donde encontraron llantas, muebles, refrigeradores y otros residuos de gran tamaño que podrían obstruir el paso del agua durante las próximas lluvias.

Desde temprana hora, se organizaron para retirar parte de la basura acumulada y destapar hoyos que habilitaron hace dos años, luego de que varias privadas resultaran inundadas. Sin embargo, señalaron que no cuentan con maquinaria suficiente para remover los desechos más pesados.

Adán, presidente de la privada Durazno, explicó que los habitantes intentaron prepararse mejor ante las precipitaciones mediante la limpieza del canal y el mantenimiento de las áreas comunes, aunque la basura que llega de otras colonias dificulta sus esfuerzos.

Esta vez estuvimos más preparados, limpiamos más el canal, lo más que pudimos. Obviamente no tenemos maquinaria”

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Vecinos piden apoyo para retirar residuos

Advirtió que las condiciones de los accesos representan otro problema para los colonos, debido a que se llenan de lodo y dificultan la entrada y salida de las privadas.

También solicitaron a las autoridades retirar la basura acumulada y mejorar los accesos, obras que, según Adán, fueron prometidas después de las inundaciones registradas en 2024, pero que continúan pendientes.

Tenemos que estar más atentos, estar unidos y mantener limpia la privada y la colonia, pero no podemos hacer nada si otras personas nos arrojan basura”

Ayuntamiento acude con maquinaria

El Ayuntamiento de Tijuana acudió este domingo con maquinaria para apoyar los trabajos de limpieza, mientras que el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, visitó la zona para supervisar las labores.

Los vecinos insistieron en la importancia de retirar los residuos de la canalización y atender los accesos del fraccionamiento para reducir el riesgo de nuevas afectaciones durante la temporada de lluvias.