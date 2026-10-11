Desarenador del Cañón del Pato opera a máxima capacidad tras lluvias en Tijuana

El desarenador del Cañón del Pato, en la colonia Chihuahua, opera a máxima capacidad tras las lluvias en Tijuana. Foto: Emmanuel Castañeda

La infraestructura ubicada en la colonia Chihuahua tiene capacidad para retener hasta 3 mil 600 metros cúbicos de sedimentos. Tras las precipitaciones, se observó un importante flujo de agua sobre la calle Artículo 123.

Tijuana BC.- El desarenador ubicado en el Cañón del Pato, en la colonia Chihuahua de Tijuana, opera a su máxima capacidad tras las lluvias registradas en la ciudad por la tormenta Rachel, debido a la acumulación de agua y sedimentos arrastrados por las corrientes pluviales.

Esta infraestructura tiene capacidad para retener hasta 3 mil 600 metros cúbicos de sedimentos y contribuye a reducir el arrastre de arena, tierra y otros residuos hacia las vialidades y el sistema de drenaje.

El desarenador del Cañón del Pato, en la colonia Chihuahua, opera a máxima capacidad tras las lluvias en Tijuana. Foto: Emmanuel Castañeda

Su funcionamiento es relevante para el manejo del agua pluvial en esta zona de Tijuana, donde se encuentran colonias como la Obrera y Francisco Villa.

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Lluvia genera escurrimientos en el Cañón del Pato

Durante un recorrido realizado por Grupo Healy, se observó un importante volumen de agua que recorría la calle Artículo 123, así como al menos dos coladeras de las que emanaba una considerable cantidad de líquido.

Las precipitaciones generan escurrimientos que transportan materiales desde las partes altas hacia las zonas bajas, lo que incrementa la cantidad de agua y sedimentos que deben manejar estas estructuras.

¿Para qué sirve el desarenador del Cañón del Pato?

Los desarenadores están diseñados para retener arena, tierra y otros materiales sólidos que arrastra el agua de lluvia. De esta manera, ayudan a disminuir la cantidad de sedimentos que llega al drenaje y a las vialidades.

Sin embargo, la acumulación de estos materiales requiere atención, ya que pueden obstruir el flujo del agua y agravar los encharcamientos en los sectores cercanos.

Durante periodos de precipitaciones intensas, la operación de esta infraestructura resulta importante para controlar los escurrimientos y reducir el arrastre de residuos hacia las zonas habitadas.