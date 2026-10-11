Tres peleadores de Baja California en la misma división de UFC

Baja California cuenta con representantes en UFC que buscan consolidarse en las artes marciales mixtas, con Brandon Moreno, Imanol Rodríguez y Edgar Chairez en la división de peso Mosca. Foto: Cortesía UFC/Raw Studio

Brandon Moreno, Imanol Rodríguez y Edgar Chairez surgieron desde Baja California para competir en la misma categoría de UFC.

Tres peleadores de Baja California compiten en la misma división de UFC: Brandon Moreno, Imanol Rodríguez y Edgar Chairez buscan ascender en los pesos Mosca de la compañía más importante dentro de las Artes Marciales Mixtas.

Dos de ellos están en el ranking de los 15 mejores: Brandon Moreno (10) e Imanol Rodríguez (13). Mientras que Chairez busca recuperarse de una lesión para después buscar una pelea que lo lleve a la clasificación.

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Brandon Moreno busca recuperar terreno en el ranking

‘The Assassin Baby’ (24-10-2) acaba de cumplir una década desde su debut en UFC e hizo historia al ser el primer nacido en México en coronarse en una categoría.

Lleva dos reinados en las 125 libras y, aunque se alejó de los primeros lugares del ranking, busca peleas atractivas que lo mantengan en los grandes escenarios.

Imanol Rodríguez asciende y Chairez busca volver al Top 15

Imanol (8-0) fue el de más rápido ascenso, con solo cuatro años como profesional en MMA y ocho meses en UFC. Ganó dos peleas por nocaut para tomar el lugar 13 de los 15 mejores del mundo en su categoría.

Mientras que el ‘Pitbull’ Chairez (14-7) ha estado en el Top 15, pero su última derrota con Tim Elliott y el movimiento de la división lo dejaron fuera en la última actualización.

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Otros bajacalifornianos en UFC es Yazmín Jáuregui, de Rosarito, quien compite en peso Paja y regresó con victoria luego de dos años.