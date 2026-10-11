Tijuana revisará pluviales y zonas de riesgo tras afectaciones de Rachel

El Ayuntamiento de Tijuana revisará los sistemas pluviales y las zonas afectadas por las lluvias de Rachel. Foto: Lorena Salinas

El Ayuntamiento supervisará los sistemas de drenaje y los trabajos de desazolve luego de las inundaciones provocadas por las lluvias de la tormenta tropical Rachel, con atención en zonas como Riberas del Bosque y Sánchez Taboada.

Tijuana BC.- El Ayuntamiento de Tijuana revisará el funcionamiento de los sistemas pluviales y dará seguimiento a los puntos de riesgo tras las afectaciones provocadas por las lluvias de la tormenta tropical Rachel durante el fin de semana, informó el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.

El presidente municipal señaló que personal del Ayuntamiento fue desplegado en distintos sectores de la ciudad para atender pendientes relacionados con las precipitaciones y supervisar los trabajos de desazolve.

Hoy va a estar desplegado todo el equipo de trabajo por toda la ciudad, solucionando lo que pudiera estar pendiente”

Te puede interesar: Tormenta Rachel: ¿seguirá lloviendo en Tijuana durante los próximos días?

¿Qué zonas de Tijuana revisarán tras las lluvias de Rachel?

Durante un recorrido por Riberas del Bosque, Burgueño Ruiz indicó que revisaría las condiciones del área, donde las inundaciones representan un problema recurrente para los residentes.

El alcalde señaló que el gobierno municipal buscará soluciones de fondo ante las precipitaciones que podrían presentarse durante los próximos meses, con la intención de reducir los riesgos para la población.

Otro de los puntos que requieren atención es la delegación Sánchez Taboada, donde se han registrado deslizamientos, además del mantenimiento y desazolve de los sistemas pluviales.

Ayuntamiento mantendrá atención a personas afectadas

Respecto a las personas afectadas por las lluvias de Rachel, Burgueño Ruiz informó que el Ayuntamiento cuenta con un albergue en la colonia Reforma, donde también se concentran despensas y otros apoyos para distribuirlos entre la ciudadanía.

Añadió que existe coordinación con el Gobierno del Estado para atender las necesidades derivadas de las condiciones meteorológicas.

Piden evitar basura en las calles

El alcalde llamó a la población a no arrojar basura en la vía pública, debido a que los residuos pueden obstruir el drenaje pluvial y agravar las inundaciones durante las lluvias.

“Tenemos que garantizar, prevenir lo más que se pueda, salvar vidas y sobre todo salvaguardar la integridad de los tijuanenses”, sostuvo.