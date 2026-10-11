Marina del Pilar recorre zonas afectadas por lluvias en Ensenada

Durante la visita de la gobernadora Marina del Pilar, a la colonia El Paraíso, habló con residentes para conocer los daños en sus viviendas y las principales necesidades de la comunidad. Foto: Cortesía

La gobernadora visitó la colonia El Paraíso y un refugio en Maneadero; autoridades prevén más lluvias durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Ensenada, B.C.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, recorrió zonas de Ensenada afectadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel para conocer las necesidades de las familias y coordinar las acciones de atención.

Durante su visita a la colonia El Paraíso, la mandataria habló con residentes para conocer los daños en sus viviendas y las principales necesidades de la comunidad.

También acudió al refugio temporal habilitado en la delegación Maneadero, donde dialogó con las personas que permanecen resguardadas e instruyó la presencia de personal de la Secretaría de Bienestar para atender sus necesidades.

Durante la visita de la gobernadora Marina del Pilar, a la colonia El Paraíso, habló con residentes para conocer los daños en sus viviendas y las principales necesidades de la comunidad. Foto: Cortesía

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Prevén más lluvias en Ensenada

En el recorrido participaron la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz y representantes de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y dependencias estatales y municipales de Protección Civil, seguridad y servicios públicos.

La gobernadora señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno continuará para atender a las comunidades afectadas y dar seguimiento a los daños ocasionados por las precipitaciones.

Asimismo, advirtió que se esperaban nuevas lluvias durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, por lo que pidió a la población mantener las precauciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Dónde consultar los refugios y reportar afectaciones

Ante el pronóstico meteorológico, las autoridades recomendaron permanecer en casa si no es necesario salir, reducir los traslados durante las lluvias intensas y evitar cruzar arroyos, cauces o vialidades inundadas.

Las personas que habitan en viviendas vulnerables o en zonas propensas a inundaciones pueden consultar las ubicaciones de los refugios temporales en el siguiente enlace: https://shorturl.at/v5gYC.

Para reportar afectaciones por las lluvias, está disponible el número 073; en caso de emergencia, la ciudadanía puede llamar al 9-1-1.