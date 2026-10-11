Encharcamientos complican el acceso a la garita de San Ysidro y la línea Sentri en Tijuana

Los encharcamientos dificultaron el tránsito en los accesos a la línea Sentri y en calles de Zona Río, rumbo a la garita de San Ysidro. Foto: Emmanuel Castañeda

Las lluvias dejaron acumulaciones de agua en vialidades de Zona Río y en los accesos a la línea Sentri, una zona de tránsito hacia la garita de San Ysidro. Peatones y automovilistas reportaron dificultades para circular.

Tijuana BC.- Los encharcamientos registrados durante el domingo complicaron la circulación en los carriles de acceso a la línea Sentri de Tijuana, entre el bulevar Padre Kino y la calle Tercera, en una zona de tránsito hacia la garita de San Ysidro y el cruce fronterizo con Estados Unidos.

La acumulación de agua también persistió en calles como Xavier Villaurrutia, avenida Salvador Novo y Paseo del Centenario, en Zona Río, donde automovilistas y peatones enfrentaron dificultades para desplazarse tras las precipitaciones.

Melissa Ruiz, residente de la colonia Libertad, señaló que la acumulación de agua en las calles descendentes es un problema recurrente que, a su consideración, está relacionado con la falta de mantenimiento.

Cada que cae una lluviesita termina por encharcarse todo, durante la noche estuvo muy fuerte y casi que no se podía transitar, ahora en la mañana amaneció un poco menos de agua pero también es difícil cruzar”

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Encharcamientos dificultan el acceso al cruce fronterizo

Las condiciones de las vialidades representan una dificultad adicional para quienes se dirigen a la garita de San Ysidro, debido al constante flujo vehicular en los accesos a la línea Sentri y a la necesidad de atravesar calles con agua acumulada.

Roberto Solís, vecino de Infonavit Río, consideró que los automovilistas pueden cruzar algunos de estos puntos con mayor facilidad, mientras que los peatones deben buscar rutas alternas para evitar las acumulaciones.

Para los carros es más o menos sencillo cruzar, pero a los que vamos a pie pues no, siempre es la misma lata, muchas calles no cuentan con la infraestructura necesaria y provoca que estén intransitables si llueve”

Vecinos piden atender calles de Zona Río

Omar Mendiola, también residente de la zona, señaló que las personas que caminan por el sector deben rodear las acumulaciones de agua para continuar su recorrido.

“Tienes que sacarle toda la vuelta, este fin de semana fue prueba de que si las autoridades no hacen algo para que no se encharque el agua pudiera pasar algo peor”, consideró.

Los residentes señalaron que los encharcamientos recurrentes afectan la movilidad en calles de alta circulación y pidieron atender las condiciones de las vialidades para reducir las complicaciones durante futuras lluvias.