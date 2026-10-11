Ejército activa Plan DN-III-E en Tijuana tras inundaciones por Rachel

Elementos del Ejército Mexicano acudieron a la colonia La Morita Primera Sección para apoyar a los residentes y retirar basura y desechos acumulados. Foro: Cortesía / Border Zoom

Familias de la colonia La Morita Primera Sección reportaron daños materiales y pasaron la madrugada retirando agua y lodo de sus viviendas.

Tijuana, B.C.- Las fuertes lluvias asociadas con la tormenta tropical Rachel provocaron inundaciones en viviendas de la colonia La Morita Primera Sección, al Este de Tijuana, donde familias reportaron daños materiales y tuvieron que pasar la madrugada retirando agua y lodo de sus hogares.

Ante la emergencia, elementos del Ejército Mexicano acudieron a la zona para apoyar a los residentes y retirar basura y desechos acumulados en el canal de la calle Sauce, cuyo desbordamiento afectó a varias viviendas.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron a la colonia La Morita Primera Sección para apoyar a los residentes y retirar basura y desechos acumulados. Foro: Cortesía / Border Zoom

Cecilia Martínez, una de las residentes afectadas, relató que el agua ingresó a su casa y dañó varios de sus bienes, entre ellos colchones, una estufa y un refrigerador.

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Vecinos relatan daños por las inundaciones

Otros vecinos también tuvieron que realizar labores de limpieza durante la madrugada. Mauricio Vargas explicó que pasó varias horas retirando el lodo de su patio, mientras que María señaló que, aunque logró evitar que el agua entrara a su vivienda al destapar los drenajes, el nivel llegó cerca de la parte superior de la entrada.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron a la colonia La Morita Primera Sección para apoyar a los residentes y retirar basura y desechos acumulados. Foro: Cortesía / Border Zoom

Brandon, otro de los residentes afectados, pidió apoyo a las autoridades municipales y señaló que las inundaciones son una problemática recurrente cada vez que llueve en la zona.

Lamentablemente, esto es lo normal de cada lluvia, pero ahora sí que la situación nos rebasó de un momento a otro, en minutos”

El vecino explicó que el agua ingresó con rapidez y provocó afectaciones en su vivienda. Para tratar de desalojarla, tuvieron que abrir un hoyo en una de las paredes.

“Se alcanzó a mover todo; aquí está el hoyo que hicimos en la pared para desahogar el agua”, relató Brandon al mostrar las modificaciones que realizaron para permitir que el agua saliera.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron a la colonia La Morita Primera Sección para apoyar a los residentes y retirar basura y desechos acumulados. Foro: Cortesía / Border Zoom

Ejército apoya con labores de limpieza

Las familias solicitaron atención ante las afectaciones y expresaron su preocupación de que nuevas precipitaciones puedan provocar más inundaciones en esta zona de Tijuana.

La activación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano permitió desplegar personal para brindar apoyo a la población afectada y realizar labores de limpieza en el área.