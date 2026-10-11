Cerrarán oficinas del Ayuntamiento de Tijuana este lunes 12 de octubre

El Ayuntamiento informó que la suspensión de actividades corresponde a la conmemoración del 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, y está sustentada en la normativa municipal y estatal. Foto: Archivo

Palacio Municipal, delegaciones y dependencias paramunicipales suspenderán la atención al público; Seguridad, Bomberos y Protección Civil mantendrán guardias.

Tijuana, B.C.- El lunes 12 de octubre será día inhábil para el personal del Gobierno Municipal de Tijuana, por lo que las oficinas de Palacio Municipal, las delegaciones y las dependencias paramunicipales permanecerán cerradas a la atención ciudadana.

El Ayuntamiento informó que la suspensión de actividades corresponde a la conmemoración del 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, y está sustentada en la normativa municipal y estatal que regula las jornadas laborales de los trabajadores del gobierno.

Entre las disposiciones señaladas se encuentran el Reglamento de la Administración Pública Municipal, el Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de Tijuana, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así como las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio.

El Ayuntamiento informó que la suspensión de actividades corresponde a la conmemoración del 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, y está sustentada en la normativa municipal y estatal. Foto: Cortesía

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¿Qué servicios mantendrán guardias en Tijuana?

Aunque las oficinas administrativas estarán cerradas, las áreas que requieren operación permanente mantendrán personal de guardia para atender emergencias y brindar servicios a la población.

Entre ellas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), las direcciones de Bomberos, Protección Civil y Salud.

El Ayuntamiento recomendó tomar en cuenta la suspensión de actividades para planificar trámites que requieran atención presencial.