La Secretaría de Seguridad emite medidas preventivas por lluvias de ‘Rachel’ en Tijuana

Advirtió que las precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles, postes y cables, además de otros incidentes. Foto: Border Zoom

La SSPCM llamó a limpiar desagües, asegurar objetos y evitar cruces inundados ante las precipitaciones previstas por los remanentes de Rachel.

Tijuana, B.C.- Ante el pronóstico de lluvias para los próximos días por los remanentes de la tormenta tropical Rachel, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) exhortó a la población a tomar medidas preventivas y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

La dependencia advirtió que las precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslaves y caída de árboles, postes y cables, además de otros incidentes en distintos puntos de la ciudad.

Por ello, recomendó revisar las condiciones de las viviendas, limpiar las canaletas, mantener despejadas las alcantarillas y asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento.

Ante la llegada de las precipitaciones por la tormenta Rachel, la SSPCM alertó sobre el riesgo de deslaves, encharcamientos y caída de cables en Tijuana; autoridades exhortan a reportar cualquier incidente al 9-1-1. Foto: Cortesía

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Qué hacer para prevenir accidentes durante las lluvias

La SSPCM pidió evitar circular por calles inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse alejado de cables caídos, ya que estas situaciones pueden poner en riesgo la integridad de las personas.

También recomendó preparar una mochila de emergencia, elaborar un Plan Familiar de Emergencia e identificar zonas seguras para saber cómo actuar ante una posible contingencia.

¿Dónde reportar una emergencia en Tijuana?

La corporación señaló que atenderá los reportes de emergencia e invitó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades y actuar con precaución para proteger a sus familias.

Ante cualquier situación de riesgo, la población puede llamar al 9-1-1.