La protección de datos es fundamental para quienes implementan inteligencia artificial en sus operaciones

Durante su participación en el IA Summit Tijuana Frontera Futura, Franco Lazzarini, director de Tecnología de JMA Integra, destacó el potencial de estas herramientas para apoyar la toma de decisiones empresariales. Foto: Cortesía

Franco Lazzarini, director de Tecnología de JMA Integra, destacó que la IA puede automatizar procesos y elevar la eficiencia si se implementan controles adecuados de ciberseguridad.

Tijuana, B.C.- En un entorno cada vez más tecnológico,implementar inteligencia artificial en las empresas representa una oportunidad para automatizar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia; sin embargo, también plantea retos relacionados con la protección de datos y la ciberseguridad.

Durante su participación en el IA Summit Tijuana Frontera Futura, Franco Lazzarini,director de Tecnología de JMA Integra, destacó el potencial de estas herramientas para apoyar la toma de decisiones empresariales, aunque advirtió que su implementación requiere conocimientos y medidas de seguridad adecuados.

Todo el mundo quiere subirse al carro de la IA, todo el mundo quiere ponerle IA a su producto, pero para usar la IA lo tienes que hacer bien, y si lo haces bien no hay problemas, pero tienes que saber hacerlo”

Durante su ponencia, titulada “Una IA que conoce toda tu empresa, sin abrirle la puerta a un atacante”, Lazzarini advirtió sobre los riesgos de los sistemas capaces de ejecutar acciones sin una revisión humana previa.

Como ejemplo, explicó que estas herramientas pueden recibir un correo electrónico,tomar una decisión y responder a una autoridad enviando documentación sin que una persona haya revisado previamente el proceso.

Durante su participación en el IA Summit Tijuana Frontera Futura, Franco Lazzarini, director de Tecnología de JMA Integra, destacó el potencial de estas herramientas para apoyar la toma de decisiones empresariales. Foto: Cortesía

En las empresas, el envío de documentos incorrectos o información equivocada puede derivar en multas, problemas operativos, pérdida de confianza de los clientes y afectaciones a la reputación. Por ello, destacó la importancia de conocer las opciones disponibles para proteger los datos y procesos antes de contratar un proveedor de inteligencia artificial.

El especialista también reconoció el potencial de estas tecnologías para transformar procesos que requieren tiempo y recursos humanos. Por ello, descartó que la IA sea una herramienta para sustituir trabajadores y la describió como un área de oportunidad para potenciar la capacidad y eficiencia de los empleados.

Durante su participación en el IA Summit Tijuana Frontera Futura, Franco Lazzarini, director de Tecnología de JMA Integra, destacó el potencial de estas herramientas para apoyar la toma de decisiones empresariales. Foto: Cortesía

Creo que a día de hoy no cumple una función de reemplazar al empleado, sino de hacer al empleado más poderoso a nivel de eficiencia”

Finalmente, Lazzarini llamó a los trabajadores y a las empresas a informarse y capacitarse en el uso de estas tecnologías, pues consideró que la diferencia entre quienes saben aprovecharlas y quienes no lo hacen será cada vez mayor.