“Ya no se puede salir con confianza”: advierten que correr por las calles de Tijuana se volvió una actividad de alto riesgo

Las zonas más peligrosas para correr de acuerdo a Limat son todo el tramo del bulevar Bellas Artes y las vías rápidas Oriente y Poniente.

Ante el tráfico y la imprudencia de los conductores, atletas locales recomiendan usar chalecos fosforescentes y trasladar los entrenamientos a espacios cerrados como el Parque Morelos y el Parque de La Amistad.

Tijuana, B.C.- Correr en Tijuana se ha convertido en una actividad de riesgo tanto de día como de noche, en gran medida por la imprudencia de los conductores, señaló el presidente de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana (Limat).

Esto tras el atropellamiento que sufrió un corredor cerca del Palacio Municipal de Tijuana la mañana del sábado pasado, cuyo estado de salud, al parecer, es estable.

Por lo menos tengo noticias de 3 accidentes. Siempre hay que tener mucho cuidado, ya no es fácil y menos aquí en Tijuana que hay tanto tráfico salir con tanta confianza” — Rubén Razo Zavala

Te puede interesar: Atropellan a runner en Zona Río de Tijuana

Recomiendan medidas para reducir riesgos

El presidente de la Limat aconsejó a los corredores, tanto experimentados como principiantes, solicitar acompañamiento de una patrulla para reducir el riesgo de ser atropellados, así como portar chalecos fosforescentes.

El presidente advirtió que las zonas más peligrosas para correr son todo el tramo del bulevar Bellas Artes y las vías rápidas Oriente y Poniente; mientras que las menos riesgosas son Zona Río, la Tercera Etapa del Río y Playas de Tijuana.

Sugieren correr en parques de la ciudad

Por su parte, Manuel Bojórquez, corredor del Club Baja California, aconsejó especialmente a quienes se están iniciando en las carreras practicar en los parques de la ciudad.