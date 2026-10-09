“No pueden estar en las dos rutas”: Burgueño advierte que quien busque candidatura en Tijuana deberá renunciar al gabinete

El alcalde explicó que la convocatoria de Morena establece como requisito presentar el documento que compruebe la separación del cargo. Foto: Cortesía

El alcalde de Tijuana señaló que los integrantes de su gabinete interesados en contender por alcaldías o diputaciones deberán dejar sus puestos antes de inscribirse en las convocatorias.

Tijuana, B.C.- Los integrantes del gabinete del Ayuntamiento de Tijuana que busquen contender por cargos de elección popular deberán renunciar a sus puestos antes de registrarse, informó el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz.

El alcalde explicó que la convocatoria de Morena establece como requisito presentar el documento que compruebe la separación del cargo, por lo que los funcionarios interesados en buscar una alcaldía o diputación deberán dejar sus funciones antes de inscribirse.

Señaló que, hasta el momento, ningún otro integrante de su gabinete le ha informado que tenga intenciones de participar en los procesos internos del partido para buscar algún cargo de elección popular.

El gabinete ya está enterado que si quiere participar tienen que renunciar a su cargo, no pueden estar dentro de la ruta de aspirar y también en el gabinete”

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Burgueño buscará la coordinación de Morena en Tijuana

La disposición, dijo, aplica a quienes busquen participar por una diputación federal, una diputación local o una alcaldía, y cada funcionario tiene libertad de decidir si se registra.

Sobre su propia participación, Burgueño Ruiz reiteró que se inscribirá en la convocatoria para la coordinación de Morena en Tijuana, cuyo periodo de registro está previsto del 8 al 18 de octubre. Añadió que no necesitará solicitar licencia como alcalde para participar.

El presidente municipal rechazó que su cargo le otorgue alguna ventaja frente a otros aspirantes, pues la decisión sobre quién encabezará la coordinación de Morena en Tijuana corresponderá al proceso interno del partido.

Niega diferencias dentro del Ayuntamiento

En otro tema, negó que existan diferencias entre los integrantes del Ayuntamiento y aseguró que se ha mantenido la coordinación para atender las responsabilidades de la administración municipal.

También destacó la relación con el Cabildo y señaló que las decisiones del gobierno han involucrado a regidores de distintas fuerzas políticas y a representantes de otros niveles de gobierno.