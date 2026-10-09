Familia queda sin vivienda tras demolición en la colonia Libertad

Las pertenencias de Manuel Camacho Mora quedaron sobre la calle 13, mientras busca un lugar seguro para su padre y hermano tras la demolición del inmueble. Foto: Khennia Reyes

Manuel Camacho Mora denunció un presunto desalojo en Tijuana que lo dejó sin hogar ni empleo, y busca un lugar seguro para su padre y hermano con discapacidad.

Tijuana, B.C.- Sin vivienda, sin empleo y con la urgencia de encontrar un lugar seguro para su padre de 67 años y su hermano de 34, ambos con discapacidad, quedó Manuel Camacho Mora tras la demolición de casi tres viviendas en la colonia Libertad, en un presunto desalojo que atribuye a sus propios familiares.

Desde ayer Manuel duerme en un vehículo mientras vigila lo poco que le arrojaron en la Calle 13: un sofá, muebles y televisiones. Relató que su tía y un primo paterno presuntamente vendieron el predio y, acompañados de un abogado y maquinaria pesada, destruyeron el patrimonio de más de 33 años.

Te puede interesar: “Son 12 años batallando igual”: familias en Villa del Campo pagan pipas tras un mes entero sin agua en Tijuana

Denuncia presuntas irregularidades en la propiedad

Camacho Mora señaló que pidió auxilio a la Policía Municipal de Tijuana y a la Fiscalía General del Estado, pero le indicaron que se trataba de un conflicto legal entre familiares.

Aseguró que su padre nunca vendió el terreno y sostuvo que en la documentación existen inconsistencias, pues no reconoce ninguna firma que respalde la supuesta operación. Asimismo, que contrató a una abogada que promoverá un amparo y revisará las claves catastrales para esclarecer la propiedad del inmueble.

Las pertenencias de Manuel Camacho Mora quedaron sobre la calle 13, mientras busca un lugar seguro para su padre y hermano tras la demolición del inmueble. Foto: Khennia Reyes

Busca un lugar seguro para su padre y hermano

Además, la demolición dejó a Manuel sin su fuente de ingresos, pues realizaba trabajos de mecánica y carpintería dentro de la vivienda.

Ahora, su prioridad es conseguir un espacio donde su padre y su hermano puedan permanecer en condiciones seguras mientras se resuelve la disputa legal.