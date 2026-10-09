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Familia queda sin vivienda tras demolición en la colonia Libertad

Manuel Camacho Mora denunció un presunto desalojo en Tijuana que lo dejó sin hogar ni empleo, y busca un lugar seguro para su padre y hermano con discapacidad.

Familia queda sin vivienda tras demolición en la colonia Libertad

Las pertenencias de Manuel Camacho Mora quedaron sobre la calle 13, mientras busca un lugar seguro para su padre y hermano tras la demolición del inmueble. Foto: Khennia Reyes

Tijuana, B.C.- Sin vivienda, sin empleo y con la urgencia de encontrar un lugar seguro para su padre de 67 años y su hermano de 34, ambos con discapacidad, quedó Manuel Camacho Mora tras la demolición de casi tres viviendas en la colonia Libertad, en un presunto desalojo que atribuye a sus propios familiares.

Desde ayer Manuel duerme en un vehículo mientras vigila lo poco que le arrojaron en la Calle 13: un sofá, muebles y televisiones. Relató que su tía y un primo paterno presuntamente vendieron el predio y, acompañados de un abogado y maquinaria pesada, destruyeron el patrimonio de más de 33 años.

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Denuncia presuntas irregularidades en la propiedad

Camacho Mora señaló que pidió auxilio a la Policía Municipal de Tijuana y a la Fiscalía General del Estado, pero le indicaron que se trataba de un conflicto legal entre familiares.

Aseguró que su padre nunca vendió el terreno y sostuvo que en la documentación existen inconsistencias, pues no reconoce ninguna firma que respalde la supuesta operación. Asimismo, que contrató a una abogada que promoverá un amparo y revisará las claves catastrales para esclarecer la propiedad del inmueble.

Las pertenencias de Manuel Camacho Mora quedaron sobre la calle 13, mientras busca un lugar seguro para su padre y hermano tras la demolición del inmueble. Foto: Khennia Reyes

Las pertenencias de Manuel Camacho Mora quedaron sobre la calle 13, mientras busca un lugar seguro para su padre y hermano tras la demolición del inmueble. Foto: Khennia Reyes

Busca un lugar seguro para su padre y hermano

Además, la demolición dejó a Manuel sin su fuente de ingresos, pues realizaba trabajos de mecánica y carpintería dentro de la vivienda.

Ahora, su prioridad es conseguir un espacio donde su padre y su hermano puedan permanecer en condiciones seguras mientras se resuelve la disputa legal.

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