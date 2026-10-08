“Son 12 años batallando igual”: familias en Villa del Campo pagan pipas tras un mes entero sin agua en Tijuana

Los cortes recurrentes de agua han obligado a familias a buscar alternativas para abastecerse, ante interrupciones que pueden prolongarse durante varios días. Foto: Cortesía

Yesenia Talamantes señaló que ha pasado hasta un mes sin servicio y que debe pagar pipas a particulares para que llenen sus tambos de agua, con los que abastece su hogar.

Tijuana, B.C.- Los cortes recurrentes de agua en Villa del Campo han obligado a familias a buscar alternativas para abastecerse, ante interrupciones que pueden prolongarse durante varios días e incluso semanas.

Yesenia Talamantes, habitante de la zona, compartió que ha permanecido hasta un mes sin suministro y ha tenido que recurrir a pipas particulares para llenar los tambos que utiliza para almacenar agua en su hogar.

Comentó que cuando se termina el agua almacenada, llama a los vendedores de pipas para que llenen sus tambos, por los que actualmente paga 100 pesos, aunque cuando llegó a vivir a la colonia costaban 80 pesos.

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Familias compran agua para cubrir sus necesidades

Aunque en algunas ocasiones personal de la Cespt acudió a rellenar sus depósitos, indicó que la mayor parte del tiempo ha tenido que resolver el abastecimiento por su cuenta, mediante la compra de agua a particulares cuando se agotan sus reservas.

En su casa viven seis personas y que desde que llegó hace seis años, comenzó a comprar tambos para guardar agua, pues los cortes son frecuentes y necesita tener reservas para las actividades diarias, agregó.

Yesenia comentó que en ocasiones el agua suele llegar durante la noche, pero vuelve a faltar por la mañana, así que procuran mantener llenos los recipientes ante la posibilidad de que el servicio se interrumpa nuevamente.

Explicó que al reportar la falta de agua, personal de la Cespt le ha mencionado posibles fallas eléctricas o niveles bajos en los tanques.

En una ocasión, relató que cuando se quedaron sin agua durante varios días, encontró personal de la Cespt en la zona y les preguntó por el problema, pero al comunicarse también con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le dijeron que no tenían reportes de fallas.

La situación no es reciente para su familia, pues su madre lleva entre 12 y 13 años viviendo en la zona y desde entonces, recuerda que la falta de agua ha sido un problema recurrente entre los habitantes, añadió.

Doce años ha sido así, desde que yo me acuerdo es así sin agua y yo tengo seis años viviendo aquí y los seis años han sido igual, cada año estamos batallando con el agua”

Corte de agua afecta a Terrazas de la Presa

Por otro lado, Laura Pacheco, residente de Terrazas de la Presa, expuso que su hogar permaneció alrededor de día y medio sin agua, desde el martes al mediodía hasta la madrugada del jueves, cuando comenzó a restablecerse el servicio.

Comentó que durante ese periodo se comunicó con la Cespt, donde le informaron que la interrupción se debía a una falla eléctrica, aunque no pudieron precisar cuándo regresaría el suministro.

Enfatizó que la falta de agua complicó las labores cotidianas de su familia, como bañarse, lavar trastes, limpiar la casa y utilizar los baños y que familiares que viven en Tecate acudieron con tambos para apoyarlos, especialmente porque tienen un niño pequeño en casa.