Canaco Tijuana acuerda convenio con Inspección Municipal para atender a comerciantes y reportar comercio informal

Canaco Tijuana acordó colaborar con Inspección y Verificación Municipal para atender a comerciantes.

El acuerdo busca orientar a empresarios con trámites pendientes ante el Ayuntamiento y habilita un WhatsApp institucional para canalizar reportes relacionados con el comercio informal.

Tijuana BC.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tijuana acordó avanzar en un convenio de colaboración con la Dirección de Inspección y Verificación Municipal para brindar orientación a comerciantes y establecer canales de comunicación con las autoridades.

El presidente de Canaco Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, informó que el acuerdo contempla apoyar a empresarios afiliados que tengan trámites pendientes ante el Ayuntamiento, además de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones municipales.

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¿Dónde reportar el comercio informal en Tijuana?

Como parte de esta coordinación, se habilitó el WhatsApp institucional 663 111 3288, mediante el cual los comerciantes establecidos podrán comunicar situaciones relacionadas con el comercio informal.

Los reportes serán canalizados ante las instancias correspondientes para su atención, con el objetivo de mantener comunicación entre el sector comercial y las autoridades municipales.

La iniciativa también busca que los empresarios cuenten con una vía de contacto para plantear situaciones relacionadas con sus establecimientos y recibir orientación sobre los procedimientos municipales.