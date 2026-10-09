Activan Consejo Estatal de Protección Civil ante lluvias en BC de este fin de semana

Se advierte que las lluvias podrían comenzar la noche del sábado, intensificándose durante la madrugada del domingo y extendiéndose a los siete municipios de BC, con rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas. Foto: Cortesía

El Gobierno de Baja California activó el Consejo Estatal de Protección Civil ante el pronóstico de lluvias en los siete municipios y vientos de hasta 100 kilómetros por hora.

Tijuana, B.C.- Derivado de las acciones preventivas que realiza el Gobierno del Estado, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda instruyó la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente, con el fin de reforzar la coordinación con los Ayuntamientos y proteger a las familias ante el fenómeno de El Niño.

La mandataria estatal destacó que lo más importante es proteger la integridad de la población, por lo que llamó a mantener una estrecha coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y la Federación, con responsabilidades y protocolos de actuación claros que permitan responder de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Lozoya Morales, presentó el pronóstico meteorológico, en el que se advierte que las lluvias podrían comenzar la noche del sábado en Playas de Rosarito, Playas de Tijuana, Tecate y Mexicali, intensificándose durante la madrugada del domingo y extendiéndose a los siete municipios de Baja California, con rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas.

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Prevén lluvias y vientos fuertes durante el fin de semana

Precisó que las precipitaciones podrían continuar durante la madrugada del lunes y disminuir gradualmente a lo largo del día. Debido a que el pronóstico puede cambiar, invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, Ariel Lizárraga Montero, presentó una revisión de las condiciones de la infraestructura pluvial en puntos estratégicos de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali y San Felipe, con el propósito de identificar las zonas que requieren atención y establecer medidas preventivas ante las precipitaciones.

Se advierte que las lluvias podrían comenzar la noche del sábado, intensificándose durante la madrugada del domingo y extendiéndose a los siete municipios de BC, con rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas. Foto: Cortesía

Revisarán cauces y posibles obstrucciones

Por otra parte, el Instituto de Movilidad Sustentable y la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua reforzarán las inspecciones para detectar el depósito irregular de escombros y revisar los cauces de agua, con el objetivo de prevenir obstrucciones que puedan incrementar el riesgo de inundaciones.

El Gobierno del Estado reiteró el llamado a las familias bajacalifornianas a reportar cualquier emergencia al 9-1-1. También se recomienda mantenerse informadas sobre la ubicación y disponibilidad de los albergues temporales a través de los canales oficiales de Protección Civil, priorizando la seguridad de la población y el Bienestar Compartido.