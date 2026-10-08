Tijuana suma más de mil robos a negocios; 484 fueron con violencia

Tijuana registró mil 14 robos a negocios entre enero y agosto de 2026, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Foto: Archivo

Tijuana registró mil 14 robos a negocios entre enero y agosto de 2026, de los cuales 484 fueron cometidos con violencia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tijuana BC.- Entre enero y agosto de este año, en Tijuana se registraron mil 14 robos a negocios, de los cuales 484 fueron con violencia, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los datos se desprenden de las denuncias oficiales presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con un comportamiento variable durante los primeros ocho meses de 2026.

En enero se contabilizaron 68 robos a negocios; en febrero fueron 64 y en marzo la cifra aumentó a 86. Posteriormente, en abril se registraron 77 casos y en mayo fueron 68.

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¿Cuántos robos a negocios hubo en Tijuana este año?

Los robos volvieron a aumentar durante junio, cuando se contabilizaron 76 denuncias, mientras que en julio la cifra disminuyó a 35 casos y en agosto se redujo hasta 10.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del total de mil 14 robos registrados, 484 fueron con violencia, lo que representa casi la mitad de los casos contabilizados durante el periodo.

Ante este escenario, el regidor Ranier Falcón Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, reconoció la necesidad de contar con más policías municipales para mejorar los tiempos de respuesta.

Tijuana necesita más policías y patrullas

El regidor señaló que, de acuerdo con lo observado en las Mesas por la Paz en las que participa diariamente, los robos a negocios pueden ocurrir en cuestión de segundos.

Explicó que en algunos casos los delincuentes amenazan directamente al despachador y se llevan mercancía y dinero, por lo que consideró necesario que los agentes puedan atender los reportes en el menor tiempo posible.

Falcón Martínez indicó que actualmente 2 mil policías activos patrullan diariamente las calles de Tijuana, además de que la corporación cuenta con alrededor de 600 unidades funcionales.

Consideró que estos recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de seguridad de una ciudad que, de acuerdo con sus declaraciones, tiene casi 3 millones de habitantes.

¿Cuánto gana un policía municipal en Tijuana?

El regidor señaló que una de las medidas para aumentar el número de policías municipales es ofrecer mejores condiciones laborales, incluyendo salario, equipo y capacitación constante.

Actualmente, indicó, el salario de un policía municipal es de 25 mil pesos mensuales.

También consideró necesario incrementar la inversión en la corporación para mejorar el equipamiento disponible, incluyendo cámaras corporales, drones y unidades para patrullaje.

Es una de las áreas más importantes que tiene que tener el gobierno para cuidar a los ciudadanos. Si mal no recuerdo, el presupuesto de 2025 fue prácticamente de 2 mil millones de pesos, uno de los presupuestos más grandes que tenía la Secretaría de Gobierno”

El regidor sostuvo que fortalecer la corporación permitiría contar con mayores recursos para atender los llamados de auxilio y reducir los tiempos de respuesta ante delitos como el robo a negocios.