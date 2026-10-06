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Detienen a tres con armas y droga en Tijuana; uno es investigado por homicidio

Entre los detenidos está Jorge Said “N”, quien cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio y es señalado por su posible relación con el asesinato de un agente estatal.

Detienen a tres con armas y droga en Tijuana; uno es investigado por homicidio

Los detenidos fueron identificados como Jorge Said “N”, Jesús “N” y José de la Cruz “N”. Foto: Cortesía

Tijuana, B.C.- Tres hombres fueron detenidos con armas, cartuchos, equipo táctico y metanfetamina durante un operativo realizado en la colonia Terrazas de San Bernardo, informó la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

La detención se realizó este miércoles como resultado de trabajos de inteligencia y análisis de información derivados de una denuncia, en un operativo en el que participaron elementos de la FESC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la corporación estatal, los agentes ubicaron a tres hombres frente a un domicilio. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos.

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Aseguran arma y metanfetamina

Durante una revisión preventiva, los agentes localizaron un arma larga, un cargador de doble tambor con 40 cartuchos, tres cargadores adicionales y una bolsa con distintas cantidades de metanfetamina.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Said “N”, Jesús “N” y José de la Cruz “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Según la FESC, los dos últimos cuentan con antecedentes relacionados con delitos contra la salud.

Uno de los detenidos tiene órdenes de aprehensión

La corporación informó que Jorge Said “N” cuenta con antecedentes por portación de arma y homicidio, además de tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

La FESC también señaló que su nombre surgió durante las investigaciones relacionadas con el homicidio del agente estatal Arturo Arellano Moreno, ocurrido este año.

La autoridad no informó en el comunicado que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad en ese homicidio, por lo que serán las investigaciones y el proceso correspondiente los que establezcan su probable participación.

El caso fue turnado a las autoridades competentes, que determinarán la situación jurídica de los tres detenidos conforme a las investigaciones.

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