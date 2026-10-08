Tijuana se despide del calor extremo: bajarán las temperaturas y llegará la lluvia este fin de semana

Tijuana amaneció este jueves con bancos de neblina en distintos puntos, antes del descenso de temperaturas previsto para el fin de semana. Foto: Sergio Ortiz

El termómetro comenzará a bajar este viernes después de dos semanas de temperaturas extremas, mientras que el domingo aumentará hasta 90% la probabilidad de lluvia en Tijuana.

Tijuana BC.- El clima en Tijuana amaneció este jueves entre contrastes meteorológicos: mientras las primeras horas registraron bancos de neblina en distintos puntos de Tijuana, los primeros rayos del sol se abrieron paso hacia el este.

El calor todavía estará presente durante esta jornada, aunque será prácticamente el último día de temperaturas elevadas antes de que comience un descenso gradual en la región.

Para este jueves 8 de octubre se espera una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C, con condiciones mayormente secas durante el día.

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Tijuana amaneció este jueves con bancos de neblina en distintos puntos, antes del descenso de temperaturas previsto para el fin de semana. Foto: Sergio Ortiz

Ante las temperaturas todavía cálidas, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente en el caso de menores de edad y adultos mayores.

¿Cuánto bajará la temperatura el viernes en Tijuana?

El cambio comenzará a sentirse este viernes 9 de octubre, cuando la temperatura máxima descenderá a aproximadamente 29 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 19 °C y 20 °C.

Aunque Tijuana todavía tendrá un ambiente cálido, la disminución marcará el inicio del final de una racha de aproximadamente dos semanas con temperaturas extraordinariamente elevadas para la ciudad.

La probabilidad de lluvia será muy baja, de alrededor de 0–5%, por lo que el viernes continuará siendo un día principalmente seco.

Tijuana amaneció este jueves con bancos de neblina en distintos puntos, antes del descenso de temperaturas previsto para el fin de semana. Foto: Sergio Ortiz

Los vientos soplarán del oeste y noroeste, con velocidades aproximadas de 10 a 20 km/h y algunas rachas superiores durante la tarde.

Tijuana tendrá más nubes y lluvia el sábado

Para el sábado 10 de octubre, el descenso continuará y la temperatura máxima se ubicará alrededor de 27–28 °C, con una mínima de 18–19 °C.

Además de la reducción en el termómetro, aumentará la nubosidad y comenzará a crecer la posibilidad de precipitaciones en Tijuana.

La probabilidad de lluvia rondará el 30%, principalmente hacia la tarde y noche. Aunque todavía no se trata de un escenario de lluvia generalizada, las condiciones marcarán la transición hacia un periodo mucho más húmedo.

Los vientos serán de aproximadamente 10 a 15 km/h, con dirección predominante del oeste y noroeste.

Domingo tendrá hasta 90% de probabilidad de lluvia

El cambio será mucho más evidente el domingo 11 de octubre, cuando Tijuana pasará a temperaturas máximas de apenas 24–25 °C, mientras que la mínima descenderá a 16–17 °C.

La lluvia será el principal elemento del pronóstico, con una probabilidad cercana al 90% durante la jornada.

Tijuana amaneció este jueves con bancos de neblina en distintos puntos, antes del descenso de temperaturas previsto para el fin de semana. Foto: Sergio Ortiz

El aumento de la humedad, la nubosidad y las precipitaciones representará un cambio drástico respecto al ambiente cálido y seco que predominó durante las últimas semanas.

Los vientos podrían alcanzar entre 15 y 20 km/h, principalmente del oeste y suroeste.

Lunes seguirá el descenso de temperaturas

Para el lunes 12 de octubre, el termómetro continuará a la baja, con una máxima cercana a 22–23 °C y una mínima de entre 14 °C y 16 °C.

La probabilidad de lluvia permanecerá elevada, alrededor de 75%, por lo que el inicio de la próxima semana podría mantenerse con condiciones nubladas, húmedas y mucho más frescas.

Los vientos rondarán los 10–15 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste.

Del calor extremo a temperaturas de 22 °C

El cambio será considerable para Tijuana. Después de varios días con temperaturas cercanas a los 40 °C, la ciudad pasará de una máxima de 30 °C este jueves a alrededor de 22–23 °C el lunes.

El descenso comenzará de manera moderada durante viernes y sábado, pero se intensificará entre domingo y lunes, justamente cuando también aumentará la probabilidad de lluvia.

Por ello, además de continuar con la hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante este jueves, se recomienda a la población prepararse para el cambio de condiciones durante el fin de semana, particularmente ante las lluvias previstas para domingo y lunes.