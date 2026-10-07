Tijuana pasará del calor extremo a lluvias y temperaturas otoñales para la siguiente semana

Tijuana pasará de temperaturas extremas a un descenso térmico con lluvias durante el domingo y lunes.

Tras varios días con temperaturas de casi 40 °C y condición Santa Ana, el clima en Tijuana prevé un descenso, acompañado de lluvias para la siguiente semana.

Tijuana BC.- Tras haber tenido una jornada con temperaturas que alcanzaron los 40 grados en algunas partes de la región, el clima en Tijuana tendrá un cambio brusco para la siguiente semana.

La ciudad fronteriza pasará de temperaturas extremas y una ola de calor, a un ambiente fresco y agradable acompañado de posibles lluvias desde el inicio de la semana.

El pronóstico indica el sábado aún se tendrá una temperatura cálida con 26 grados en la máxima y una mínima de 20 grados celcius.

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¿Va a llover en Tijuana?

Por otro lado, el domingo cambia el panorama, ya que se estima que la máxima llegue a 21 grados, con una mínima de 17, y hasta un 85% de probabilidad de lluvia.

Este cambio irá acompañado de chubascos y precipitaciones fuertes, con vientos del suroeste a velocidades cercanas de 23 km/h.

La tendencia continuará para lunes y martes, con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de entre 15 y 17 grados celcius con una probabilidad de lluvia del 75%.

¿Volverá el calor a Tijuana?

A pesar de que las lluvias en Tijuana se detendrán el miércoles con un 40% de probabilidad y temperaturas máximas de 23 grados con mínimas de 13, el sol volverá a salir para el día jueves.

La jornada de la siguiente semana se espera que cierre con temperaturas entre los 22 y 24 grados en la máxima y mínimas de entre 13 y 14 grados, sin probabilidad de lluvia.

Este cambio representa un contraste importante para Tijuana, ya que la región había pasado por una racha de temperaturas altas que rondaron entre los 36 y 39 grados con vientos de Santa Ana, y estaría pasando a un clima más otoñal.