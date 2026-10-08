Reviven el sonido de Tool y A Perfect Circle en Tijuana

A Perfect Tool presentará un concierto tributo a Tool y A Perfect Circle en Black Box de Tijuana. Foto: Cortesía

El proyecto A Perfect Tool ofrecerá más de dos horas de música, visuales e iluminación este sábado en Black Box; el acceso será únicamente para mayores de 18 años.

Tijuana BC.- Los sonidos de Tool y A Perfect Circle llegarán a Tijuana con un concierto tributo que promete más de dos horas de música, acompañadas de visuales e iluminación.

A Perfect Tool presentará “The Xperience Tool & A Perfect Circle” este sábado 10 de octubre en Black Box, en la Zona Centro.

La agrupación ofrecerá un repertorio basado en canciones de ambas bandas estadounidenses, como parte de una producción que busca recrear la atmósfera de sus presentaciones.

A Perfect Tool presentará un concierto tributo a Tool y A Perfect Circle en Black Box de Tijuana. Foto: Cortesía

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Los boletos

El concierto está anunciado para iniciar a las 19:00 horas y el acceso será exclusivo para mayores de 18 años, quienes deberán presentar identificación.

Los boletos tienen un costo de 300 pesos en preventa y subirán a 400 pesos el día del evento.

También estará disponible una entrada VIP con un precio de 500 pesos, que incluye lugar asignado y tendrá cupo limitado.

Los precios no incluyen los cargos por servicio.

Black Box se encuentra en avenida Revolución 1217, interior 2, en la Zona Centro de Tijuana.