Baja California reconoce a 51 proyectos gastronómicos, turísticos y vinícolas por su excelencia

Un total de 51 proyectos gastronómicos, hoteleros y turísticos fueron reconocidos durante Hospitality Selection en Valle de Guadalupe. Foto: Cortesía

Restaurantes, hoteles, vinícolas, empresas agroalimentarias y experiencias turísticas de seis municipios recibieron reconocimientos durante la primera edición de Hospitality Selection, celebrada en Valle de Guadalupe.

Ensenada BC.- Un total de 51 establecimientos y proyectos gastronómicos, hoteleros, enológicos y turísticos de Baja California fueron reconocidos por su calidad y propuesta de excelencia durante la primera edición de Hospitality Selection, realizada la tarde del miércoles 7 de octubre en la vinícola L.A. Cetto, en el Valle de Guadalupe.

La iniciativa, impulsada por Food and Travel México, busca identificar y distinguir proyectos destacados de la entidad a través de un proceso de selección realizado por especialistas en periodismo gastronómico, turismo y hospitalidad.

El proceso para la selección de estos lugares corrió a cargo de un cuerpo editorial conformado por expertos en la fuente del periodismo gastronómico y de viajes y por supuesto con recomendaciones, inspección y visita de expertos en hospitalidad” — Arturo Torres Landa, director editorial de Food and Travel México.

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¿Qué es Hospitality Selection?

Además del reconocimiento, los establecimientos seleccionados podrán colocar una placa distintiva en el exterior de restaurantes, hoteles y vinícolas, con el propósito de que visitantes y viajeros identifiquen espacios respaldados por estándares de calidad.

“Tiene una doble función: reconocer ante los ojos de los viajeros y de los comensales que existen establecimientos de altísima calidad y, segundo, permitir que coloquen una placa para que los visitantes sepan que cuentan con el respaldo de Hospitality Selection”, detalló Torres Landa.

Gastronomía y vino, principales atractivos de Baja California

El director editorial consideró que la cocina y el vino se han consolidado como algunos de los principales motivos por los que turistas nacionales e internacionales visitan Baja California.

“Cuando piensas en Baja California como un viajero que reside fuera del estado, piensas primeramente en la comida, el vino y en el talento de sus cocineros como un motivo para visitar la región”, expresó.

Añadió que otros atractivos naturales, como la Sierra de San Pedro Mártir y San Quintín, complementan la oferta turística de la entidad.

¿Cómo quedaron los reconocimientos?

En la categoría Food Selection, Espacio Gastronómico de Excelencia, fueron reconocidos 25 establecimientos. Ensenada obtuvo nueve distinciones; Tijuana, ocho; Mexicali, cuatro; Tecate, dos; Rosarito, una y Puerto Nuevo, una.

La categoría Empresa Agroalimentaria de Excelencia distinguió ocho proyectos relacionados con producción agrícola, pesca, acuicultura y abastecimiento; siete corresponden a Ensenada y uno a Tijuana.

En Concepto Enológico de Excelencia, enfocada en bodegas, viticultores y wine bars, se reconocieron cuatro proyectos, todos ubicados en Ensenada.

La categoría Concepto de Hospedaje de Excelencia otorgó ocho reconocimientos: cuatro para Tijuana, dos para Ensenada, uno para Mexicali y uno para Tecate.

En Producto Turístico de Excelencia fueron distinguidos seis proyectos: tres de Ensenada y uno de Rosarito, Tecate y Tijuana.

Además, se entregaron tres menciones especiales en las categorías de Sustentabilidad, Trayectoria y En la Mira, destinadas a reconocer proyectos y personas destacadas por su aportación al turismo, la gastronomía y la hospitalidad en Baja California.

La ceremonia concluyó con una cena de tres tiempos amenizada por el cantante tijuanense Frank Di.