‘Que pague con cárcel’: entregó 7 mil dólares en una cundina para un procedimiento estético, pero un año después sigue sin recuperar su dinero y exige justicia

Alma Gabriela se manifestó afuera del Centro Penitenciario de La Mesa para exigir justicia. Foto: Lorena Salinas

Alma Gabriela acudió al Centro Penitenciario de La Mesa para exigir justicia en el caso de Andrea; aseguró que entregó 7 mil dólares para un procedimiento estético y lleva alrededor de un año esperando recuperar el dinero.

Tijuana BC.- Alma Gabriela pensó que había encontrado una forma de financiar un procedimiento estético. Conocía a Andrea desde 2017 y, después de varios años de mantener contacto, decidió participar en una cundina relacionada con procedimientos estéticos.

Entregó 7 mil dólares. Al principio, todo transcurrió con normalidad, hasta que en 2025 se enteró de que Andrea había sido detenida. Fue entonces cuando decidió presentar una denuncia para reclamar el dinero que había entregado.

Este jueves, Alma acudió al Centro Penitenciario de La Mesa, donde se manifestó para exigir justicia. Dijo que lleva alrededor de un año con el proceso y que hasta ahora no ha recuperado sus 7 mil dólares.

Te puede interesar: Aumentan las quejas contra médicos particulares en Baja California; suman 450 casos durante 2026 y alertan por cirugías estéticas realizadas por médicos sin especialidad

“Más que nada, burlada”

Cuando le preguntaron qué era lo que más le había dejado el caso, Alma no habló solamente de la pérdida económica. La palabra que repitió fue otra.

“Más que nada, burlada. Más que nada burlada”, expresó.

El caso ha sido señalado públicamente por otras mujeres que aseguran haber entregado dinero mediante cundinas relacionadas con procedimientos estéticos y que tampoco habrían recuperado sus recursos.

Andrea fue detenida en Tijuana en mayo de 2025, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una acusación de fraude. Posteriormente fue liberada.

Espera recuperar los 7 mil dólares

Alma aseguró que una de sus compañeras logró recuperar dinero de alrededor de cinco mujeres, situación que mantiene su esperanza de que su propia denuncia pueda avanzar.

También afirmó que aproximadamente tres meses atrás Andrea volvió a comunicarse con ella e intentó involucrarla nuevamente en una propuesta, pero decidió rechazarla.

Para Alma, el caso no terminó con la presentación de la denuncia. Mientras espera una resolución, continúa reclamando que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Que pague con cárcel, así como ella piensa que está haciendo y deshaciendo, pues que pague”

El consejo que da a otras mujeres

Después de haber entregado miles de dólares y pasar alrededor de un año dentro de un proceso para intentar recuperarlos, Alma pidió a otras personas ser cuidadosas antes de entregar dinero para este tipo de servicios.

Su recomendación es investigar quién ofrece los procedimientos, revisar las condiciones y conocer qué hay detrás de los mecanismos utilizados para financiarlos.

“Investigar, investigar de todo y, si no, pues mejor que cuiden su dinero en su casa”, expresó.

La manifestante pidió a las autoridades continuar con las investigaciones relacionadas con su denuncia y con los señalamientos de otras mujeres que aseguran haber resultado afectadas.