Lluvias y vientos de hasta 140 km/h pondrán en alerta a Baja California este fin de semana

Protección Civil mantiene vigilancia ante el pronóstico de lluvias fuertes y vientos de hasta 140 km/h para este fin de semana en Baja California. Foto. Cortesía

Protección Civil mantiene vigilancia ante el pronóstico de lluvias fuertes y vientos intensos del 10 al 12 de octubre; Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y San Quintín están entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones.

Tijuana BC.- Baja California se prepara para un fin de semana con lluvias y fuertes vientos, debido a la influencia de la tormenta tropical Rachel, que podría generar condiciones de inestabilidad en distintos municipios entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un monitoreo permanente del sistema meteorológico y coordinación con las distintas dependencias para anticipar posibles riesgos.

El domingo 11 de octubre sería el día con mayor intensidad, con pronóstico de lluvias fuertes en varios municipios y vientos de entre 60 y 80 km/h, además de posibles rachas de 80 hasta 140 km/h.

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¿Cuándo lloverá en Tijuana y Baja California?

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, las condiciones de inestabilidad podrían comenzar desde la noche del sábado 10 de octubre.

Para ese día se prevén lluvias fuertes en zonas de Ensenada, mientras que Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín podrían registrar chubascos.

En Mexicali y San Felipe se esperan lluvias aisladas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia ante posibles cambios en la trayectoria y evolución del sistema.

Domingo será el día con más lluvia y viento

El domingo 11 de octubre se prevé la mayor intensidad del fenómeno meteorológico en Baja California.

La CEPC pronostica lluvias fuertes en zonas de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín, mientras que San Felipe podría registrar chubascos.

A estas condiciones se sumarán vientos muy fuertes, con velocidades de entre 60 y 80 km/h y posibles rachas de 80 a 140 km/h, las cuales comenzarían desde la noche del sábado y podrían mantenerse durante el domingo.

De acuerdo con los modelos numéricos de predicción, el viento podría afectar a buena parte del estado, por lo que Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones.

¿Lloverá el lunes 12 de octubre?

Para el lunes 12 de octubre todavía se contempla la presencia de precipitaciones en Baja California.

El pronóstico indica chubascos en zonas de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín, además de lluvias aisladas en Mexicali y San Felipe.

Protección Civil advirtió que este pronóstico puede presentar cambios importantes conforme evolucione el sistema meteorológico y avance la tormenta tropical Rachel.

Protección Civil pide prepararse para las lluvias

Ignacio Lozoya Morales, coordinador estatal de Protección Civil, señaló que la población debe mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar generar alarma debido a que las condiciones pueden modificarse.

Ante la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, recomendó limpiar desagües y canaletas, asegurar objetos que se encuentren en patios, techos y balcones y reducir los traslados que no sean necesarios.

También pidió evitar cruzar arroyos, corrientes de agua o calles inundadas, además de prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes requieran cuidados especiales.

¿Dónde están los refugios temporales en Baja California?

El Gobierno de Baja California informó que la población ya puede consultar las ubicaciones de los refugios temporales coordinados por el Sistema DIF Baja California, en caso de que alguna persona necesite un espacio de resguardo.

La información puede consultarse mediante el código QR difundido en las redes sociales oficiales del Gobierno estatal.

También está disponible el número 686 245 7691 para solicitar información sobre la disponibilidad de los refugios.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1.

Gobierno de BC mantendrá vigilancia por tormenta Rachel

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruyó a las dependencias estatales a mantenerse alertas y coordinadas ante el pronóstico de lluvias y vientos.

No escatimaremos esfuerzos cuando se trata de la seguridad de nuestra gente; he dado la indicación de que todas las dependencias estén alertas, coordinadas y en constante comunicación con la ciudadanía para prevenir cualquier riesgo”

La CEPC continuará con el seguimiento de las condiciones meteorológicas para informar sobre posibles cambios en el pronóstico y las medidas preventivas que deberán tomar los habitantes de Baja California.