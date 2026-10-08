El Florido lanza marca propia con arroz y papel higiénico a menos de 25 pesos

El Florido inició la venta de arroz y papel higiénico bajo su propia marca en sus 66 sucursales. Foto: Sergio Ortiz

La cadena de supermercados inició su nueva línea con arroz a 19.90 pesos y paquetes de seis rollos de papel higiénico a 24.90 pesos, disponibles en sus 66 sucursales.

Tijuana BC.- El Florido Abarrotes y Carnes lanzó este miércoles su propia marca de productos de primera necesidad, comenzando con arroz y papel higiénico a precios por debajo de los 25 pesos.

La nueva línea fue presentada durante el lanzamiento de la campaña “Prepárate para Algo Muy Nuestro”, realizado en la sucursal Casablanca, como parte de la estrategia de la empresa para ofrecer productos de consumo básico a precios accesibles.

El Florido inició la venta de arroz y papel higiénico bajo su propia marca en sus 66 sucursales. Foto: Sergio Ortiz

Christian Orozco, embajador de la marca, señaló que el desarrollo de estos productos surgió después de un estudio sobre las necesidades de sus consumidores, quienes buscan alternativas de calidad sin pagar precios elevados.

Nos da muchísimo orgullo poder decir que se hizo un estudio con cada uno de los clientes de acuerdo a las necesidades”

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¿Cuánto cuesta el arroz y papel higiénico de El Florido?

La nueva marca comenzó con dos productos disponibles desde este 8 de octubre en las 66 sucursales de El Florido en Baja California y Baja California Sur.

El Florido inició la venta de arroz y papel higiénico bajo su propia marca en sus 66 sucursales. Foto: Sergio Ortiz

El kilogramo de arroz tiene un precio de 19.90 pesos, mientras que el paquete con seis rollos de papel higiénico se comercializa en 24.90 pesos.

De acuerdo con Orozco, el precio del papel higiénico representa un ahorro de al menos tres pesos frente a productos similares que, según el estudio de mercado realizado por la empresa, tienen precios de alrededor de 28 o 29 pesos.

En el caso del arroz, señaló que productos similares pueden superar los 27 pesos, mientras que la nueva marca se ofrece en 19.90 pesos.

¿Qué productos tendrá la nueva marca de El Florido?

La cadena adelantó que la línea propia crecerá próximamente con más productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad.

Entre los productos que contempla incorporar se encuentran aceite, lentejas y artículos de limpieza, además de otros productos que serán agregados posteriormente.

Arrancamos únicamente con dos productos, pero viene una infinidad de productos de primera necesidad y de canasta básica”

¿En qué tiendas venden la marca propia de El Florido?

Los productos comenzaron a comercializarse en las 66 tiendas de El Florido ubicadas en Baja California y Baja California Sur.

El Florido inició la venta de arroz y papel higiénico bajo su propia marca en sus 66 sucursales. Foto: Sergio Ortiz

De ese total, 36 sucursales se encuentran en Tijuana, mientras que la empresa también contempla continuar con la apertura de nuevas tiendas.

Con esta nueva línea, El Florido busca ampliar su oferta de productos básicos y mantener una estrategia enfocada en precios bajos, calidad y el consumo de una marca desarrollada por una empresa local.