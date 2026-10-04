Miles de personas disfrutan por primera vez del FloriFest en Ensenada
Pancho Barraza puso a cantar y bailar a miles de asistentes durante un espectacular concierto.
Ensenada BC.- Miles de personas acudieron por primera vez al FloriFest en Ensenada, realizado el sábado 3 de octubre en el estadio Antonio Palacios, en un evento organizado por El Florido Abarrotes y Carnes.
El festival reunió a familias que participaron en actividades recreativas, degustaron diferentes opciones de comida y disfrutaron de diversos artistas, sin embargo, fue Pancho Barraza quien cerró con broche de oro.
Como parte de las actividades, los asistentes escanearon un código desde su celular para acumular puntos en los diferentes juegos de la Floriferia y posteriormente canjearlos por premios como playeras, gorros, tuppers, vasos, llaveros, una hielera y los personajes Floridín y Floribella.
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Los juegos
Entre los juegos disponibles estuvieron tiro al blanco, aros, canicas, pesca, boliche y futbol, además de otros juegos en los que participaron niños y adultos.
Los asistentes también tuvieron acceso al Floriglam, donde maquillistas realizaron diseños llenos de brillo, así como a una cabina de video 360 y un karaoke con diferentes éxitos musicales.
La presencia de Quinto Traste inmediatamente puso a bailar al público, sin embargo, los asistentes esperaban con ansias el concierto de Pancho Barraza, quien cerró con un espectáculo lleno de sus mejores éxitos.