Miles de personas disfrutan por primera vez del FloriFest en Ensenada

Pancho Barraza puso a cantar y bailar a miles de asistentes durante un espectacular concierto. Foto: Jayme García

Pancho Barraza puso a cantar y bailar a miles de asistentes durante un espectacular concierto.

Ensenada BC.- Miles de personas acudieron por primera vez al FloriFest en Ensenada, realizado el sábado 3 de octubre en el estadio Antonio Palacios, en un evento organizado por El Florido Abarrotes y Carnes.

El festival reunió a familias que participaron en actividades recreativas, degustaron diferentes opciones de comida y disfrutaron de diversos artistas, sin embargo, fue Pancho Barraza quien cerró con broche de oro.

Pancho Barraza puso a cantar y bailar a miles de asistentes durante un espectacular concierto. Foto: Jayme García

Como parte de las actividades, los asistentes escanearon un código desde su celular para acumular puntos en los diferentes juegos de la Floriferia y posteriormente canjearlos por premios como playeras, gorros, tuppers, vasos, llaveros, una hielera y los personajes Floridín y Floribella.

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Los juegos

Entre los juegos disponibles estuvieron tiro al blanco, aros, canicas, pesca, boliche y futbol, además de otros juegos en los que participaron niños y adultos.

Pancho Barraza puso a cantar y bailar a miles de asistentes durante un espectacular concierto. Foto: Jayme García

Los asistentes también tuvieron acceso al Floriglam, donde maquillistas realizaron diseños llenos de brillo, así como a una cabina de video 360 y un karaoke con diferentes éxitos musicales.

La presencia de Quinto Traste inmediatamente puso a bailar al público, sin embargo, los asistentes esperaban con ansias el concierto de Pancho Barraza, quien cerró con un espectáculo lleno de sus mejores éxitos.