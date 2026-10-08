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Detienen a hombre acusado de empujar a una persona por escaleras en Tijuana

Eduardo “N”, de 29 años, fue detenido en la colonia Camino Verde tras un reporte de riña familiar; la víctima señaló que resultó lesionada al caer por las escaleras.

Detienen a hombre acusado de empujar a una persona por escaleras en Tijuana

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el detenido se identifica como Eduardo “N”, de 29 años, los hechos se registraron el miércoles 7 de octubre, tras un reporte de riña familiar. Foto: Cortesía

Tijuana, B.C.- Un hombre identificado como Eduardo “N”, de 29 años, fue detenido por agentes de la Policía Municipal por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones, luego de un incidente ocurrido en la colonia Camino Verde.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos se registraron el miércoles 7 de octubre, tras un reporte de riña familiar recibido por la central de radio.

Al llegar al domicilio, los oficiales entrevistaron a la persona afectada, quien relató que un hombre le impidió salir de la vivienda y posteriormente la empujó por unas escaleras.

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La víctima señaló al presunto agresor

Según el reporte policial, la caída le provocó lesiones a la víctima, quien identificó directamente al hombre que presuntamente la agredió.

Los agentes localizaron al señalado en el exterior del domicilio y, tras identificarlo como Eduardo “N”, procedieron a detenerlo.

El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal por los hechos denunciados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el detenido se identifica como Eduardo “N”, de 29 años, los hechos se registraron el miércoles 7 de octubre, tras un reporte de riña familiar. Foto: Cortesía

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el detenido se identifica como Eduardo “N”, de 29 años, los hechos se registraron el miércoles 7 de octubre, tras un reporte de riña familiar. Foto: Cortesía

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