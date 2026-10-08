Constructoras piden limpiar de forma permanente la canalización del Río Tijuana ante lluvias

El sector de la construcción retiró 12 camiones de escombro durante una jornada de limpieza en la canalización del Río Tijuana. Foto: Archivo

El sector de la construcción retiró 12 camiones de residuos durante una jornada de limpieza y pidió establecer trabajos periódicos para evitar acumulación de basura y vegetación en el cauce.

Tijuana BC.- El sector de la construcción pidió establecer trabajos permanentes de limpieza en la canalización del Río Tijuana, ante la acumulación de basura, residuos de construcción y vegetación, así como la posibilidad de que se registren lluvias intensas.

Elmer Peña Ruvalcaba, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tijuana, señaló que recientemente integrantes del sector participaron con maquinaria pesada en labores de limpieza dentro de la canalización.

Durante los trabajos fueron retiradas llantas, madera, residuos de construcción, matorrales y otros desechos acumulados en distintos puntos del cauce.

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¿Cuánta basura retiraron de la canalización?

Peña Ruvalcaba explicó que durante una jornada realizada el pasado sábado fueron retirados alrededor de 12 camiones de escombro, cada uno con una capacidad aproximada de 12 metros cúbicos.

Las labores se realizaron en colaboración con una asociación, mientras que el sector de la construcción manifestó su disposición para continuar participando en este tipo de acciones.

Sin embargo, el presidente de la CMIC consideró que las jornadas de limpieza deben realizarse de manera periódica y no únicamente cuando la acumulación de residuos ya representa un problema.

Hemos estado platicando con los gobiernos para que se haga de una manera no tan lejana, no cada tres meses sería lo adecuado”

¿Por qué piden limpiar constantemente el Río Tijuana?

El dirigente empresarial también planteó la necesidad de contar con un banco de tiro para disponer adecuadamente de los residuos de construcción y permitir que parte de estos materiales pueda ser reutilizada.

“Hemos planteado una y dos veces más la necesidad del banco de tiro”, señaló, al referirse a la infraestructura que permitiría evitar que los residuos terminen en la canalización.

Peña Ruvalcaba consideró que contar con un sitio adecuado para depositar estos materiales ayudaría a reducir la presencia de escombro y otros residuos en espacios donde pueden representar un problema para el entorno.

¿Qué riesgo representa la basura ante lluvias intensas?

Julio César Urías Soto, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción, Tijuana, Tecate y Rosarito (Comice TTR), destacó la importancia de mantener despejada la canalización ante la posibilidad de lluvias intensas.

Recordó que en 1993 el cauce llegó a sus límites y la presa Abelardo L. Rodríguez tuvo que comenzar a desaguar, por lo que consideró importante retirar plantas, llantas y basura acumulada.

Es muy importante que no estén esas plantas, que no estén llantas, que no esté basura, porque hay bastante”

Urías Soto también llamó a la ciudadanía a evitar arrojar residuos en la canalización, debido a que la basura puede obstruir el paso del agua y contribuir a la contaminación.

El sector de la construcción consideró que mantener limpio el cauce requiere tanto de trabajos periódicos por parte de las autoridades como de la participación de la ciudadanía para evitar que continúe la acumulación de residuos.