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Alertan a habitantes de la canalización del Río Tijuana por lluvias

Protección Civil estatal y municipal recorrió la canalización para advertir sobre los riesgos de las lluvias y orientar a las personas sobre opciones de refugio temporal.

Alertan a habitantes de la canalización del Río Tijuana por lluvias

Durante el recorrido, los elementos dialogaron con quienes se encuentran en las inmediaciones de la canalización y proporcionarles información sobre los refugios temporales disponibles en caso de que necesiten resguardarse.

Tijuana, B.C.- Personal de Protección Civil de Baja California y Tijuana realizó un recorrido por la canalización del Río Tijuana para advertir a las personas que habitan en la zona sobre los riesgos asociados al pronóstico de lluvias y vientos.

La visita forma parte de las acciones preventivas ante posibles efectos del fenómeno de El Niño, informó la autoridad estatal.

Durante el recorrido, los elementos dialogaron con quienes se encuentran en las inmediaciones de la canalización para explicarles los peligros que podrían representar las condiciones meteorológicas y proporcionarles información sobre los refugios temporales disponibles en caso de que necesiten resguardarse.

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Emiten prealerta por lluvias en Tijuana

Ante el pronóstico de precipitaciones, el Ayuntamiento de Tijuana emitió una prealerta y exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Las autoridades recomendaron evitar las zonas de riesgo y seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir la posibilidad de incidentes durante las condiciones meteorológicas previstas.

El Gobierno estatal señaló que mantendrá la coordinación con el municipio para realizar acciones de prevención ante posibles contingencias climáticas.

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