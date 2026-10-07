Recaudación fiscal depende de contribuyentes “cautivos”; buscan ampliar base en Baja California

El Colegio de Contadores Públicos de Baja California señaló que la informalidad mantiene el reto de ampliar la base contributiva y reducir la dependencia de contribuyentes cautivos. Foto: Archivo

El Colegio de Contadores Públicos de Baja California señaló que la informalidad continúa siendo uno de los principales retos para incorporar nuevos contribuyentes al sistema fiscal.

Tijuana BC.- La recaudación fiscal continúa dependiendo en buena medida de los contribuyentes que ya se encuentran dentro del sistema y cumplen con sus obligaciones, mientras la informalidad mantiene pendiente la ampliación de la base contributiva.

Fausto Alfredo Rivera Méndez, nuevo presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc), señaló lo anterior durante su toma de protesta para el periodo 2026-2027, realizada este miércoles en el Hotel Quartz.

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¿Por qué cuesta incorporar negocios a la formalidad?

En atención a medios, Rivera Méndez explicó que una parte importante de los contribuyentes corresponde a personas físicas asalariadas, mientras que las empresas representan una proporción menor dentro de la base.

Consideró que para aumentar el número de contribuyentes sería necesario intensificar las acciones de la autoridad dirigidas a quienes permanecen fuera de la formalidad.

Para tratar de meter a la formalidad a los informales, sí habría que tener una mayor presencia de la autoridad o alguna mayor una campaña”

El presidente del Ccpbc señaló que uno de los factores que pueden desalentar a algunos negocios de incorporarse a la formalidad son las obligaciones que deben asumir una vez que ingresan al sistema, particularmente aquellas relacionadas con sus trabajadores.

¿Qué obligaciones enfrentan los negocios al formalizarse?

Entre estas obligaciones mencionó el registro ante el IMSS, además de otros compromisos laborales que han aumentado en los últimos años, como el incremento de los días de vacaciones y la reducción de la jornada laboral.

Rivera Méndez recordó que actualmente existen esquemas fiscales dirigidos a facilitar la incorporación de pequeños contribuyentes, aunque consideró que estos mecanismos no han sido suficientes por sí solos para lograr que más negocios abandonen la informalidad.

El Régimen Simplificado de Confianza (Resico) contempla un límite de ingresos de hasta 3.5 millones de pesos para determinados contribuyentes, mientras que para 2027 se plantea elevarlo a 5 millones, de acuerdo con los cambios previstos que mencionó.

“Vemos que ni así muchos prefieren estar en la informalidad”, afirmó.

¿Habrá nuevos impuestos en 2027?

De cara a 2027, Rivera Méndez señaló que no se contempla una reforma fiscal que establezca nuevos impuestos de manera general, aunque sí modificaciones relacionadas con deducciones y pérdidas fiscales que podrían modificar las bases impositivas de algunas empresas.

Entre los cambios previstos mencionó limitaciones a determinadas deducciones y al ejercicio de pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.

El presidente del Ccpbc recordó que el proyecto de reforma deberá ser aprobado junto con la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que los contribuyentes deberán mantenerse atentos a las disposiciones definitivas que se establezcan para 2027.