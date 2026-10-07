Madre denuncia a director y maestra de Cobach por presuntas agresiones contra su hija

La familia denunció presuntas agresiones contra una estudiante de Cobach en Tijuana. Foto: Cortesía

Ruth García acudió a la Fiscalía y señaló presunto hostigamiento sexual, agresiones físicas y psicológicas y abuso de autoridad contra su hija; Cobach separó a la docente del grupo mientras se investiga el caso.

Tijuana BC.- Una madre de familia denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al director y a una maestra de un plantel del Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach), a quienes señaló por presuntas agresiones contra su hija.

Ruth García afirmó que la estudiante comenzó a presentar afectaciones emocionales después de varios incidentes ocurridos en la Extensión Mtro. Rubén Vizcaíno V. de Cobach, ubicada en Jardines de Agua Caliente.

Según su testimonio, los primeros conflictos comenzaron aproximadamente dos semanas después del inicio de clases. La madre aseguró que su hija habría sido objeto de gritos, humillaciones y burlas frente a sus compañeros.

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La estudiante también habría sufrido un incidente físico con una maestra cuando le entregaba un cuaderno. García afirmó que la docente le jaló un brazo que previamente había sufrido una lesión.

¿Qué ocurrió con la estudiante dentro del Cobach?

Le gritaron, me la humillaron, me la ridiculizaron en frente de todos y llegó el punto en el que ella explotó y ya no quiso ir a la escuela”

Después de los incidentes, la estudiante comenzó a rechazar la asistencia a clases y recibió atención psicológica y psiquiátrica. De acuerdo con García, especialistas recomendaron incluso que tuviera el acompañamiento de una “maestra sombra” dentro del aula.

La situación tuvo otro episodio el martes 6 de octubre, cuando, según el testimonio de la estudiante, el director ingresó al salón para preguntar a los alumnos sobre sus inconformidades contra la docente.

La joven afirmó que durante esa conversación el director utilizó una expresión alusiva a los genitales masculinos para pedir a los estudiantes que hablaran directamente sobre sus quejas.

Posteriormente, la estudiante acudió a la dirección para solicitar que localizaran a sus padres, debido a que comenzó a presentar una crisis emocional. Su madre aseguró que el plantel no la llamó y que se enteró de lo ocurrido cuando su hija se comunicó directamente con ella.

¿Qué hizo Cobach tras la denuncia?

La familia solicitó la destitución del director y de la docente, además de una investigación sobre los señalamientos presentados ante la Fiscalía.

Jorge Ángel Reyes, jefe de Imagen Institucional de Cobach BC, informó que como medida preventiva la institución separó a la docente del grupo de la estudiante mientras se desarrolla la investigación.

La alumna también fue asignada a otro grupo para la materia de Historia, con el objetivo de evitar el contacto con la maestra señalada mientras se determina lo ocurrido.

Se tomó la determinación de que a la docente Mariana se le separe de este grupo para que no esté en contacto con la alumna, toda vez que tiene que mediar primero una investigación”

El funcionario agregó que el plantel levantó un acta y dará vista al Órgano Interno de Control para que se dé seguimiento a los posibles aspectos administrativos del caso.

Secretaría de Educación dice que habrá cero tolerancia

La secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez, confirmó que la dependencia tiene conocimiento de la situación y sostuvo que existe una política de cero tolerancia ante cualquier forma de abuso dentro de la comunidad educativa.

La funcionaria señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existe una responsabilidad y qué medidas deben aplicarse.

Nosotros no podemos ser juzgadores. Somos educadores y es ese órgano el que se encarga de decir si efectivamente hay una causa que perseguir y qué hacer, un llamado administrativo o una sanción administrativa”

Martínez Manríquez agregó que mantiene comunicación con la directora general de Cobach, Teresa Banda, quien le informó que la institución atendió la inquietud de la madre y de la estudiante y tomó la decisión de separar a la docente.

Por ahora, los señalamientos presentados por la familia permanecen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, mientras que el Órgano Interno de Control dará seguimiento a las posibles responsabilidades administrativas.