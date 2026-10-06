Su familia llevaba años sin saber de Mario y ya lo daba por muerto, hasta que un mensaje desde Tijuana les confirmó que seguía vivo

Mario Ventura se reencontró con su familia después de más de cinco años sin contacto. Foto: Cortesía

Mario Ventura llevaba más de cinco años en situación de calle y solía refugiarse en la Canalización del Río Tijuana; un colectivo logró contactarlo y ayudarlo a reencontrarse con su familia, que viajó desde Tabasco.

Tijuana BC.- Durante más de cinco años, la familia de Mario Ventura no supo dónde estaba. Con el paso del tiempo, sus familiares llegaron a pensar que había muerto, hasta que un mensaje publicado desde Tijuana cambió por completo la historia.

Mario se encontraba en situación de calle y solía refugiarse en la Canalización del Río Tijuana, donde permaneció durante años sin contacto con sus familiares en Tabasco.

El reencuentro comenzó cuando Mario, por voluntad propia, pidió ayuda al colectivo Operación Rescate Rodríguez para avisar a su familia que seguía vivo.

Un mensaje en redes sociales cambió todo

Felipe Rodríguez, líder del colectivo, contó que Mario le pidió apoyo para localizar a sus familiares. La agrupación publicó entonces un mensaje en sus redes sociales con información que pudiera ayudar a identificarlo.

La respuesta llegó prácticamente de inmediato. Su madre, hermana y algunos amigos reconocieron a Mario y confirmaron que se trataba de la persona a quien llevaban años buscando.

Para su madre y hermana, la noticia significó algo que durante mucho tiempo parecía imposible: Mario estaba vivo.

Su familia viajó desde Tabasco para verlo

La madre y la hermana de Mario viajaron el domingo reciente desde Tabasco hasta Tijuana para reencontrarse con él.

Rodríguez explicó que, aunque Mario aparentemente enfrenta problemas relacionados con el consumo de sustancias, logró reconocer a sus familiares durante el encuentro.

El momento también contó con la participación de funcionarios de la Dirección Municipal de Atención al Migrante y policías municipales, quienes acompañaron a la familia durante el reencuentro.

Mario no fue el único desaparecido localizado

El caso de Mario forma parte de otros esfuerzos realizados por Operación Rescate Rodríguez para localizar a personas desaparecidas que se encuentran en situación de calle o en instituciones de salud.

De acuerdo con Felipe Rodríguez, en lo que va de este año el colectivo ha logrado encontrar a tres hombres reportados como desaparecidos: dos de ellos se encontraban en situación de calle y otro fue localizado en un hospital.

En el caso de Mario, fueron necesarios más de cinco años y un mensaje en redes sociales para que su familia finalmente pudiera saber que estaba vivo y viajar hasta Tijuana para volver a verlo.