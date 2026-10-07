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En Tijuana ya se sienten las consecuencias del calentamiento global

El calor extremo, la falta de agua y luz son algunas de las consecuencias inmediatas del calentamiento global.

En Tijuana ya se sienten las consecuencias del calentamiento global

Foto: Archivo GH

Tijuana, B.C.- El calor extremo, la falta de agua y luz son algunas de las consecuencias inmediatas del calentamiento global que también afectan a la población de Tijuana y tardarán mucho tiempo en desaparecer.

El director de la asociación civil Nación Verde A.C., Octavio López, señaló que también parte de los efectos los estamos viviendo con este otoño caluroso como nunca antes.

“Toda la contaminación que sale los árboles la absorben. Cuando vamos sobre la Vía Rápida fíjate cómo están de negros los árboles y eso es porque absorben todo el C02 se quede pegado sobre los árboles. Ese es uno de los factores que también evitan que se levante el polvo”, apuntó.

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El ambientalista explicó que parte de la solución para combatir el cambio climático es sembrar y reforestar árboles, los cuales también ayudarán limpiar el aire, especialmente en las zonas industrial y tráfico vehicular.

Sin embargo, para que prospere es necesario que el gobierno encabece un monitoreo de los árboles sembrados y un proyecto para garantizar el riego; pues de cada 100 sembrados más de 50 mueren.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California activó este miércoles la Fase Alerta por la muy mala calidad del aire, en los alrededores de la Zona Este de Tijuana.

Apenas el martes se había activado una alerta por mala calidad del aire, por lo que se sugirió limitar las actividades al aire libre.

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