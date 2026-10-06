Fotógrafo cachanilla muestra estragos del calor extremo de Mexicali a una exhibición en Bangkok

El calor extremo de Mexicali llegó hasta Bangkok, Tailandia, a través de la fotografía de Javier Gallegos, colaborador de LA CRÓNICA de Baja California y EL IMPARCIA l Foto: Archivo

Una fotografía de Javier Gallegos fue seleccionada en un concurso internacional y actualmente se muestra en el Global Heat Forum y la Semana de Acción Climática de Bangkok

MEXICALI, Baja California.— El calor extremo de Mexicali llegó hasta Bangkok, Tailandia, a través de la fotografía de Javier Gallegos, colaborador de LA CRÓNICA de Baja California y EL IMPARCIAL, cuya imagen fue seleccionada para formar parte de una exhibición internacional sobre los efectos del calor y el cambio climático.

La fotografía fue elegida en el concurso internacional de fotografía sobre calor extremo 2025, organizado por la Global Heat Health Information Network (GHHIN) y el Environmental Justice Network (EJN), y actualmente forma parte de una exhibición física instalada en Lumphini Park, uno de los principales espacios públicos de Bangkok.

De acuerdo con la notificación enviada este martes a los participantes, las fotografías seleccionadas se exhiben del 3 al 11 de octubre en el corredor principal entre el escenario de la Semana de Acción Climática de Bangkok y Lumphini Hall, donde se desarrollan actividades, conferencias y conciertos.

Javier Gallegos

Además de la exhibición física, las fotografías y los nombres de sus autores son proyectados en distintas pantallas alrededor del recinto.

Calor en Mexicali

La fotografía retrata a un hombre sentado sobre el césped mientras se moja la cabeza y el cuerpo con agua para refrescarse. A su alrededor se observa una manguera y, al fondo, el tronco de un árbol, en una escena que muestra de manera directa y cotidiana la necesidad de buscar alivio ante las altas temperaturas de Mexicali.

La imagen convierte una experiencia habitual de la ciudad, como recurrir al agua para soportar el calor, en el testimonio visual que ahora forma parte de una exposición internacional sobre los efectos del calor extremo.

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La selección de la imagen de Gallegos ocurre en el marco del Global Heat Forum, que se desarrolla del 6 al 9 de octubre y reúne a especialistas y representantes de los sectores de salud pública, clima, gobiernos, investigación, sociedad civil, medios de comunicación, políticas públicas y financiamiento para abordar los efectos del calor extremo.

El objetivo de la exhibición es mostrar, a través de imágenes, cómo las altas temperaturas afectan la vida cotidiana en distintas partes del mundo.

Impacto

La organización informó a los participantes que las fotografías han generado comentarios positivos entre los asistentes, particularmente porque familias que recorren el parque se detienen frente a las imágenes y conversan con sus hijos sobre el cambio climático y los efectos del calor extremo.

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Para Mexicali, una ciudad acostumbrada a registrar temperaturas extremas durante el verano, la fotografía de Gallegos lleva una realidad cotidiana de la frontera hasta un espacio internacional dedicado precisamente a visibilizar los impactos del calor.

La exhibición es organizada por el Global Heat Forum y sus socios, encabezados por la Global Heat Health Information Network, junto con el Programa Conjunto de Clima y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La organización compartió con los fotógrafos seleccionados imágenes preliminares de la exhibición y adelantó que posteriormente incorporará más fotografías del evento a su sitio oficial.

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La fotografía de Gallegos lleva así a Bangkok una escena reconocible para quienes viven en Mexicali: el cuerpo buscando alivio frente al calor mediante el agua. Una acción cotidiana que, fuera de la frontera, se convierte en parte del retrato internacional de cómo las altas temperaturas modifican la vida diaria.