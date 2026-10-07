Edificio de Gobierno de Baja California se ilumina de rosa por el cáncer de mama

El edificio del Gobierno de Baja California en Mexicali permanecerá iluminado de rosa durante octubre. Foto: Cortesía

El inmueble estatal en Mexicali permanecerá iluminado durante octubre como parte de la campaña “BC es Rosa: Juntas y Juntos Contra el Cáncer de Mama”.

Tijuana BC.- El edificio del Gobierno de Baja California en Mexicali permanecerá iluminado de color rosa durante todo octubre como parte de las actividades de sensibilización por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

David Cervantes Aguilar, Oficial Mayor de Gobierno, informó que la iluminación busca reforzar la sensibilización sobre el cáncer de mama entre la ciudadanía y las personas servidoras públicas de la administración estatal.

El edificio del Gobierno de Baja California en Mexicali permanecerá iluminado de rosa durante octubre. Foto: Cortesía

El funcionario recordó que el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por lo que durante este mes se realizan distintas actividades relacionadas con la prevención y atención de la enfermedad.

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¿Dónde realizarán mastografías en Baja California?

Cervantes Aguilar señaló que, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Baja California, durante octubre se ofrecerán mastografías en las unidades de salud y mediante unidades móviles como parte de la denominada Ruta Rosa.

El edificio del Gobierno de Baja California en Mexicali permanecerá iluminado de rosa durante octubre. Foto: Cortesía

La campaña “BC es Rosa: Juntas y Juntos Contra el Cáncer de Mama” contempla actividades dirigidas a reforzar la información y el cuidado de la salud durante este mes.

El Oficial Mayor invitó a las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo Estatal a mantenerse atentas a las actividades que se realizarán como parte de la campaña.