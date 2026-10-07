Criterios más estrictos frenan nuevos permisos IMMEX en Baja California durante dos años

Los permisos IMMEX son utilizados por empresas manufactureras para realizar operaciones de comercio exterior en México. Foto: Archivo

El manejo inadecuado de algunos programas provocó mayores revisiones, mientras empresas enfrentaron trámites que llegaron a superar los 100 días para su resolución.

Tijuana BC.- El manejo inadecuado de algunos permisos IMMEX provocó que la autoridad federal endureciera sus criterios de revisión, situación que durante los últimos dos años dificultó la autorización de nuevos programas para empresas de Baja California.

Julio Quintero, socio y director de AudiCo, explicó que aunque se trataba de casos contados, la autoridad identificó a las empresas con problemas en el manejo de sus permisos y estableció criterios que terminaron afectando a otros proyectos.

Sin embargo, creo que el hecho de que son unos cuantos los que tienen esa problemática y la autoridad los tiene identificados”

Esta situación generó una especie de criterio general que complicó los procesos para las compañías que buscaban obtener nuevos permisos IMMEX o ampliar sus operaciones en México, particularmente por las revisiones adicionales realizadas durante los trámites.

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¿Por qué se retrasaron los permisos IMMEX?

El especialista en comercio exterior señaló que otro de los factores que ralentizó los procedimientos fueron las diferencias en los criterios utilizados para revisar las solicitudes.

Explicó que algunos trámites presentados desde Baja California podían ser enviados para su revisión a entidades como Nuevo León o Veracruz, dependiendo de dónde fueran canalizados, lo que podía generar criterios distintos y nuevas observaciones.

Por ejemplo, una solicitud para ampliar un domicilio podía ser revisada fuera de Baja California, situación que extendía los tiempos de respuesta y complicaba la planeación de las empresas que buscaban incrementar sus operaciones.

Ante este escenario, desde Baja California se planteó la necesidad de modificar los procesos para facilitar la llegada de inversiones y agilizar la autorización de nuevos proyectos.

¿Qué revisa ahora la autoridad para autorizar un IMMEX?

Quintero explicó que, mediante el trabajo de cámaras empresariales, particularmente Canacintra, se estableció diálogo con la Secretaría de Economía para plantear modificaciones y ajustes a los procedimientos.

“Ya se han implementado algunos cambios, algunos ajustes para que entonces los procesos o los programas se puedan autorizar”, comentó.

Entre los aspectos que actualmente revisa la autoridad se encuentran la proveeduría, los accionistas, el producto que será manufacturado, las fracciones sensibles y la cantidad de empleados de las empresas solicitantes.

También se verifica información relacionada con los proveedores, como parte de las revisiones que buscan determinar que los programas cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuántos permisos IMMEX tiene Baja California?

De acuerdo con Quintero, Baja California contaba con mil 069 permisos IMMEX al corte de julio, equivalentes al 17% del total nacional, lo que refleja la relevancia de estos programas para la actividad manufacturera y de comercio exterior en el estado.

Sin embargo, los tiempos de resolución llegaron a superar los 100 días, muy por encima del plazo considerado ideal, que se ubica entre 15 y 20 días.

Para el último trimestre, el especialista señaló que existe expectativa de reducir considerablemente estos tiempos mediante una ventanilla digital y el esquema IMMEX 4.0, con el objetivo de agilizar los procesos y facilitar la autorización de nuevos proyectos en Baja California.