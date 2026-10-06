Ven positiva inspección judicial para detectar irregularidades inmobiliarias

Daniel Avitia Beltrán consideró que contar con una verificación física de los predios puede contribuir a detectar situaciones irregulares relacionadas con quienes buscan acreditar la posesión de un inmueble. Foto: Michelle Castillo

El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana señaló que esta medida permite verificar físicamente quién ocupa los inmuebles involucrados en juicios de prescripción.

Tijuana, B.C.- La incorporación de inspecciones judiciales en juicios de prescripción representa un elemento favorable para identificar posibles irregularidades relacionadas con la posesión de inmuebles, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.

Daniel Avitia Beltrán consideró que contar con una verificación física de los predios puede contribuir a detectar situaciones irregulares relacionadas con quienes buscan acreditar la posesión de un inmueble.

Refirió que anteriormente los juzgadores valoraban principalmente documentos, contratos de compraventa, certificados y testimonios, sin contar necesariamente con una verificación directa sobre quién habitaba físicamente el inmueble involucrado.

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Buscan verificar quién ocupa los inmuebles

También dijo que pueden presentarse casos en los que se utilizan documentos con firmas presuntamente falsas o contratos de compraventa irregulares para intentar acreditar la propiedad de determinados inmuebles.

Avitia Beltrán mencionó además una modalidad en la que se habrían obtenido actas de defunción de personas que continúan con vida, para posteriormente iniciar procedimientos sucesorios y reclamar sus bienes como herencia.

Es buena noticia el hecho de que hayan agregado una carga de prueba extra que es la inspección, en este caso un funcionario, que es el actuario, va a dar fe de forma física que la persona que está impulsando el procedimiento sea la que vive ahí”

Estas situaciones, indicó, pueden involucrar no solamente a abogados o autoridades jurisdiccionales, sino también a funcionarios administrativos, de modo que es necesario investigar cualquier señalamiento que pudiera contravenir el marco jurídico.

Sostuvo que la posible participación de jueces y funcionarios administrativos en este tipo de irregularidades debe investigarse para determinar si existió alguna intervención de autoridades para favorecer procedimientos relacionados con inmuebles.