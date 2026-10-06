Limpian 32 desarenadores de Tijuana previo a temporada de lluvias

Esta semana se trabaja en el tanque desarenador Pasteje 2, mencionaron autoridades, ubicado en la colonia Anexa del Río, en la delegación Otay Centenario, con una capacidad de almacenamiento de 2 mil metros cúbicos y un avance de 20 por ciento de azolve. Foto: Cortesía

El Ayuntamiento de Tijuana realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en 32 tanques desarenadores para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Tijuana, B.C.- El Ayuntamiento de Tijuana informó que realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en 32 tanques desarenadores ubicados en distintos puntos de la ciudad, previo a la temporada de lluvias.

Las labores están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SDTU) a través de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM), e incluyen el retiro de tierra, azolve, piedras, basura, maleza y otros materiales acumulados por los escurrimientos naturales.

De acuerdo a la información compartida, esta semana se trabaja en el tanque desarenador Pasteje 2, ubicado en la colonia Anexa del Río, en la delegación Otay Centenario, con una capacidad de almacenamiento de 2 mil metros cúbicos y un avance de 20 por ciento de azolve.

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Trabajan en dos desarenadores

También se atiende el tanque desarenador Aguaje de la Tuna 3, ubicado en la colonia La Herradura Sur, en la delegación Centro, con capacidad de almacenamiento de 10 mil 200 metros cúbicos y un avance de 30 por ciento de azolve.

La información refiere que la limpieza preventiva busca mantener las estructuras en condiciones para recibir los materiales sólidos arrastrados por las corrientes durante las precipitaciones, además de reducir riesgos relacionados con obstrucciones y desbordamientos.