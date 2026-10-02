Denuncian uso de desarenador pluvial para aguas residuales en Tijuana

El desarenador pluvial de la colonia Niños Héroes Este acumula basura, lodo y otros residuos debido al flujo de aguas que reciben los vecinos. Foto: Michelle Castillo

Vecinos de la colonia Niños Héroes Este señalan que el desarenador construido inicialmente para recibir agua de lluvia, fue conectado al drenaje de aguas residuales sin una consulta previa.

Tijuana, B.C.- Un desarenador pluvial ubicado entre las calles Ángel Fernández y Santander, en la colonia Niños Héroes Este, recibe aguas residuales pese a que fue construido inicialmente para captar agua de lluvia.

Vecinos indican que la infraestructura fue hecha para conducir escurrimientos pluviales y evitar acumulaciones de agua en colonias ubicadas en la parte baja de la zona.

El desarenador pluvial de la colonia Niños Héroes Este acumula basura, lodo y otros residuos debido al flujo de aguas que reciben los vecinos. Foto: Michelle Castillo

Fabián Robles, quien vive junto al desarenador, señaló que no puede abrir las ventanas de su vivienda que están orientadas hacia ese lado debido a los olores que llegan directamente.

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Señalan descarga de aguas residuales desde hace cuatro años

Atribuyó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) la conexión de aguas negras al desarenador hace aproximadamente cuatro años, cuando anteriormente por ese sitio circulaba solo agua pluvial.

Las descargas, dijo, permanecen de manera constante y debido al flujo de aguas residuales, no es posible realizar una limpieza adecuada del desarenador, donde se acumulan lodo, basura y otros residuos.

Ya estamos hartos y cansados, ya no es tanto el olor, es el hartazgo de tener estas aguas negras, literal 24 horas al día, los 365 días del año, durante cuatro años seguidos, sin parar, aguas negras”

Fabián Robles enfatizó que durante los días de calor el olor aumenta y también se intensifica durante las noches cuando hay viento.

El desarenador pluvial de la colonia Niños Héroes Este acumula basura, lodo y otros residuos debido al flujo de aguas que reciben los vecinos. Foto: Michelle Castillo

Contaminación afecta a negocio

Aureliano Gaytán quien tiene un negocio de comida en contraesquina al desarenador, declaró que los olores generados en el área han afectado la actividad de su establecimiento.

Añadió que lleva muchos años con su negocio y que actualmente considera incluso cerrarlo debido a la disminución de clientes que atribuye a las condiciones generadas por las aguas residuales.

Expresó su preocupación por las posibles afectaciones a la salud de los vecinos, principalmente niños y adultos mayores, debido a la exposición constante a ese tipo de contaminación.

El desarenador pluvial de la colonia Niños Héroes Este acumula basura, lodo y otros residuos debido al flujo de aguas que reciben los vecinos. Foto: Michelle Castillo

Los vecinos sí fueron consultados cuando se construyó el desarenador para captar agua pluvial, pero no hubo una consulta cuando se realizó la conexión para recibir aguas de drenaje, agregó.

Nosotros somos los más perjudicados porque estamos enfrente de esto”

Limpieza resulta insuficiente, señalan vecinos

Los vecinos señalaron que una cuadrilla de la Cespt acudió recientemente a realizar labores de limpieza en el desarenador, pero los trabajos resultaron insuficientes debido a que las aguas negras continúan llegando al lugar y arrastrando residuos sólidos.