Denuncian presunto intento de desalojo tras presunto fraude inmobiliario en San Antonio de los Buenos

La familia de San Antonio de los Buenos busca esclarecer la situación legal del predio donde construyó su vivienda tras surgir un conflicto sobre la propiedad. Foto: Archivo

Una familia señaló que un hombre acudió al domicilio y aseguró contar con un título de propiedad, además de advertirles que debían abandonar el predio en un plazo de dos semanas.

Tijuana, B.C.- Una familia de San Antonio de los Buenos en Tijuana denunció un presunto intento de desalojo de un predio, luego de que un hombre acudiera al domicilio para reclamar derechos sobre la propiedad.

El hombre habría manifestado contar con un título de propiedad y que la familia debía abandonar el inmueble en un plazo de dos semanas.

Carlos Aguilar, hermano de Silvia, propietaria del predio, detalló que el hombre inicialmente se presentó como trabajador de la Fiscalía General del Estado (FGE) aunque posteriormente manifestó ser abogado.

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Familia señala inconsistencias en documentos

Narró que ante las advertencias realizadas por el hombre, los familiares solicitaron la presencia de agentes municipales, quienes intervinieron y posteriormente lo trasladaron ante un juez calificador.

El pago por el predio

La familia, dijo, comenzó a cubrir pagos mensuales de 200 dólares por el predio desde diciembre de 2025, bajo un acuerdo de aproximadamente 10 años para cubrir su costo, donde posteriormente construyeron una vivienda.

Posteriormente descubrieron que las oficinas ubicadas en Zona Río, donde efectuaban sus pagos habían sido clausuradas, lo que que les hizo sospechar que habían sido víctimas de un fraude.

Carlos Aguilar expuso que después de acudir a la FGE para denunciar las posibles irregularidades, hasta que posteriormente el hombre acudió al domicilio y les advirtió sobre la propiedad.

Documentos y seguimiento ante Fiscalía

Indicó que entre los documentos con los que cuenta la familia se encuentran un contrato de arrendamiento y comprobantes de los pagos realizados por el predio, además de otros documentos relacionados con el inmueble.

Una persona que ya se había presentado como la propietaria del terreno, dijo que les mostró un título de propiedad, aunque posteriormente un abogado consultado por la familia habría detectado inconsistencias en dicho documento.

Actualmente, Carlos y su familia han acudido en distintas ocasiones ante la Fiscalía General del Estado para solicitar seguimiento a su denuncia y esclarecer la situación jurídica del predio.