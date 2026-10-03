Programan cierre vial hacia la Tercera Etapa del Río Tijuana por trabajos de CESPT

El cierre se mantendrá hasta las 08:00 horas del domingo 4 de octubre para realizar trabajos de construcción. Foto: Cortesía

El cierre será de las 17:00 horas del sábado 3 de octubre a las 08:00 horas del domingo 4 de octubre por trabajos de construcción.

Tijuana, B.C.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que este sábado 3 de octubre realizará el cierre total de la vialidad en sentido Zona Este hacia la Tercera Etapa del Río Tijuana, a partir de las 17:00 horas.

El cierre se mantendrá hasta las 08:00 horas del domingo 4 de octubre para realizar trabajos de construcción de la línea de impulsión de la PTAR Arturo Herrera al Tanque de Cambio de Régimen, donde se instalará tubería de 42 pulgadas de diámetro.

Durante este periodo permanecerá cerrado el acceso descendente hacia la Vía Rápida Oriente, rumbo a la Tercera Etapa del Río Tijuana, así como el acceso del bulevar Josefa Ortiz de Domínguez hacia la Vía Rápida Oriente, con la misma dirección.

El cierre se mantendrá hasta las 08:00 horas del domingo 4 de octubre para realizar trabajos de construcción. Foto: Cortesía

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Recomiendan utilizar ruta alterna

Como ruta alterna, la CESPT señaló la Avenida de los Insurgentes y recomendó a quienes transiten por la zona anticipar sus tiempos de traslado, utilizar esta vía y respetar los señalamientos colocados en el área de trabajo.