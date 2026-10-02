Corte de agua en Tijuana: estas colonias tendrán suspensión temporal

La fuga en el Acueducto La Pechuga provocará un cierre temporal del suministro de agua en varias colonias de Tijuana. Foto: Archivo

Una fuga en el Acueducto La Pechuga obligará a realizar un cierre temporal del suministro de agua potable en varias colonias de Tijuana.

Tijuana BC.- La CESPT informó sobre un corte de agua en Tijuana derivado de una fuga registrada en el Acueducto La Pechuga, por lo que un equipo operativo realiza trabajos para reparar la infraestructura.

Para llevar a cabo las labores será necesario efectuar un cierre temporal, por lo que algunas colonias podrían presentar falta de agua o intermitencia en el suministro mientras se realizan los trabajos.

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¿Qué colonias tendrán corte de agua en Tijuana?

Las colonias contempladas para la suspensión temporal del servicio son:

Patrimonio

Murua Miguel Hidalgo

Chapultepec Alamar

Fernández

Valle Vista 1 y 2

Los Arenales

La Pechuga

Buena Vista

Los Álamos

Los Pirules

Guadalupe Victoria

Sepanal

El Chamizal

Villaflores

San Carlos

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que dará a conocer a través de sus canales oficiales los avances de los trabajos y la recuperación del suministro en las zonas involucradas.