Llevan propuestas a Parlamento Abierto para nueva Ley de Autismo

Más de 40 organizaciones, colectivos y asociaciones participaron en el Parlamento Abierto “Hacia una Nueva Ley de Autismo y otras Neurodivergencias” l Foto: Cortesía

Representantes de asociaciones e instituciones plantearon necesidades en educación, salud, inclusión laboral, acceso a la justicia y atención de personas neurodivergentes.

Tijuana,B.C.-Más de 40 organizaciones, colectivos y asociaciones participaron en el Parlamento Abierto “Hacia una Nueva Ley de Autismo y otras Neurodivergencias”, entre ellas agrupaciones de Tijuana que llevaron propuestas sobre las necesidades de las personas neurodivergentes en Baja California.

El ejercicio fue organizado por la diputada Daylín García Ruvalcaba el 1 de octubre, para recoger experiencias y propuestas de personas con autismo, familiares, especialistas, docentes, organizaciones e instituciones públicas para actualizar el marco legal estatal.

Se instalaron cuatro mesas de trabajo enfocadas en educación, deporte y cultura; acceso a la salud; inclusión laboral y capacitación; así como acceso a la justicia e instituciones gubernamentales.

Entre las agrupaciones de Tijuana que participaron estuvieron Colegio Cenzontle y Cenzontle High School, Proautismo, Agencia de Maestras Sombra, Consejo para la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana y Asociación Mamás Pingüino.

De acuerdo a la información compartida, se abordó la situación de las personas adultas dentro del espectro, particularmente en materia de capacitación para el trabajo e inclusión laboral, además de las condiciones necesarias para garantizar su acceso a distintos servicios.

El Congreso de Baja California informó que las aportaciones realizadas durante las mesas serán integradas en un documento con los principales acuerdos de la jornada, como parte del proceso para actualizar el marco legal estatal.

Los trabajos continuarán con un buzón de propuestas y una sesión virtual, además de un foro en Tijuana, para ampliar la participación de personas cuidadoras y de quienes no pudieron acudir al encuentro en Mexicali.